João Félix, Ferran y Ansu Fati estarían tachados: se cae Kvaratskhelia y el Barça halla algo mejor

El Barcelona sigue pendiente de lo que vaya a ocurrir en su banda derecha con la situación de un Raphinha que le costó al Barça un dineral (oficialmente, 58M) y al que Lamine Yamal ha adelantado totalmente, lo cual, dada la edad del canterano y su potencial, va camino de perpetuarse, pero el otro serio problema de cara a la temporada 24/25 estriba en la otra banda, la izquierda, donde ya saben que no irán a por João Félix, un imposible de LaLiga, y cuyas alternativas, a la espera de Gavi, no convencen.

Ferran y Ansu no han contando con la confianza de Xavi

A Ferran Torres le ha costado entrar seriamente en los planes de Xavi Hernández y el club, que pagó por él una enorme cantidad, le ha buscado salida el pasado verano, es verdad que el internacional español ha respondido con un buen rendimiento, pero el club sigue pensando que no puede ser el jugador titular indiscutible que buscan. Con Ansu Fati incluso la cosa es peor, ya que su cesión en el Brighton se considera infructuosa.

La alternativa no puede ser el georgiano

Por tanto, entre las estrellas elegidas para ese perfil podría estar un Khvicha Kvaratskhelia que gusta y mucho por características y capacidad, pero al que el Nápoles no quiere traspasar y le pone un precio imposible, cerca de 100 millones de euros. Sin embargo ahí no acaban las esperanzas culés de fichar un enorme jugador para ese perfil, ya que Jadon Sancho, cedido en el Dortmund, ha comunicado al United que no va a volver a Old Trafford.

Lo afirma 90 min, quien asegura que la decisión polémica de Erik ten Hag de apartarlo del equipo con el consiguiente beneplácito del club ha molestado lo suficiente al inglés como para no querer regresar, se quede o se vaya el neerlandés al final de temporada, de modo que el club ya se abre a una venta mucho más barata que la que supuso para los red devils ficharlo procedente del equipo alemán. Y no solo los germanos estarían interesados en ficharlo a la baja, el Barça también mira ya esta posibilidad.