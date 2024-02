Jürgen Klopp y Thomas Tuchel ya han conseguido arruinar el bonito sueño de Florentino y Ancelotti

El problema de esta situación que os traemos en clave merengue es que quien consiga la firma del entrenador deseado por la entidad capitalina española lo logrará, piensan de puertas adentro del Santiago Bernabéu, por una larguísima temporada, lo que equivale a incertidumbre donde había certezas más allá de 2026. Sí, queda mucho, pero los tiempos que maneja Florentino Pérez chocan de frente con la sustitución de Jürgen Klopp y Thomas Tuchel.

Del que se va seguro al que reúne papeletas para irse a la calle

O lo que es lo mismo, el Liverpool ya sabe que Jürgen Klopp se irá al final de temporada del gigante de la Premier League y por eso buscan el mejor recambio posible para el mediático y carismático entrenador alemán, uno que, para la mayoría de la opinión pública red, no puede ser otro que Xabi Alonso, entrenador de esta temporada en Europa (su equipo aún no ha perdido) y ex jugador y leyenda del club de Anfield. Mientras, en Alemania ya se busca sustituto para Thomas Tuchel, que ha dejado ir la Bundesliga en dos jornadas, perdió la copa y la supercopa y ha cedido una derrota en Roma en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante la Lazio que complica la vida al Bayern de cara a alcanzar los cuartos de la competición. Pues bien, Alonso es uno de los tres favoritos para sustituir al actual preparador germano, que completan Zinedine Zidane y Ole Gunnar Solskajer, verdugo del Bayern en la final de la temporada 98/99.

2026 o 2025 y al que más gusta

El Madrid, ante estas dos tesituras, mira de reojo el posible fichaje de Alonso por parte de reds o muniqueses esperando que el tolosarra elija precisamente lo contrario, quedarse un par de temporadas en el Leverkusen, con el ánimo de que la sustitución de Ancelotti sea directa hacia Alonso, allá cuando el italiano deje de ser el míster blanco, ya sea en 2025 o 2026. Por el contrario, si Alonso firmara con Bayern o sobre todo el Liverpool lo haría por una larga duración y eso chocaría con el adiós proyectado de Carletto.