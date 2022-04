Xavi juega su última carta con Ousmane Dembélé ¿Órdago a Joan Laporta?

El culebrón interno en el Barcelona por el futuro de Ousmane Dembélé se acelera, casi tanto como su rendimiento excepcional, que en este tramo final de temporada está tomando la directa hacia un nivel con poca comparación en Europa, al menos en su vertiente del desborde, del uno contra uno. Por eso Xavi, que quiere que el francés se quede, habla abiertamente del jugador y de sus características, presionando al mismo Mosquito para que renueve y al Barça para que haga un esfuerzo mayor por él.

Venimos contando en Don Balón que las pretensiones económicas del jugador y sobre todo de su agente, Moussa Sissoko, son mucho más alta del máximo al que está dispuesto a llegar el Barcelona por un jugador; Mateu Alemany lo comprobó en su última reunión con el representante del futbolista de Les Bleus, y que el Barça, con Joan Laporta a la cabeza, explora una alternativa ofensiva, que bien puede ser Raphinha, aunque también se habla de Robert Lewandowski, que estaría más complicado por edad y por el Bayern. Sin embargo, Xavi insiste y desconcierta.

El entrenador, ahora mismo la mejor noticia que ha tenido un Barça intratable como el actual, tanto en LaLiga como en la Europa League, se refirió al jugador francés en términos muy concretos, para quien quiera recoger sus palabras: “Espero que pueda quedarse con nosotros. Ya lo he dicho y no tengo problema en repetirlo de nuevo: puede ser el mejor del mundo en su posición”, argumentó al ser preguntado por el jugador, diciendo además que “el club está trabajando para el presente y el futuro, Ousmane es un futbolista importante y espero que decida quedarse. Firmaría su nuevo contrato de inmediato”, sentenció.

De la misma manera, también resaltó su buen comportamiento y gran profesionalidad, que en algún momento estuvieron puestos en entredicho, lanzando también alabanzas al internacional francés: "Solo puedo hablar desde que asumí el cargo y está siendo ejemplar en su forma de entrenar, su actitud, su compromiso y su implicación. No sé cómo estaba antes pero lo veo motivado, feliz y con un carácter muy ganador. No es de extrañar que haya venido a entrenar en su día libre. Es un gran profesional”, dijo.

No sabemos cuánta distancia separa del OK con el Barça, pero Xavi quiere que se acorte ya. No se esconde. Mientras, United, Chelsea y PSG esperan.