Keylor Navas y Florentino, los primeros sorprendidos: OK de 55M para fulminar al crack de la crisis

Algo está cambiando y a marchas forzadas en el Manchester United y lo hace de la mano de Erik ten Hag, que tan pronto fulminó a CR7 durante la temporada pasada, lo que forzó su marcha fuera de la élite del fútbol hacia Arabia Saudí, como ahora corta a uno de los capitanes y veteranos de la plantilla de los diablos rojos, un jugador que no solo era el mejor pagado en su puesto del mundo, sino que generó la mayor crisis entre Keylor Navas y Florentino Pérez en el Real Madrid.

Y es que el fichaje deseado por Ten Hag para su portería, como es Onana ya es un hecho en este mercado de fichajes: el Inter de Milan y al United han firmado el acuerdo y por 55 millones de euros el equipo inglés obtiene al recambio de David de Gea, que se queda sin equipo. Es más, este movimiento, dicen, puede generar un efecto dominó en cadena en Europa con cambios de porterías que afectarían a las grandes ligas, desde Italia a España y, lógicamente, la Premier League, pero sobre todo a la Champions League, donde, entre otros, jugarán United, Inter y Madrid.

Culebrón con el Madrid

En su día, Keylor Navas, que se había afianzado como el portero titular del Real Madrid, chocaba con un Florentino Pérez que deseaba hacerse con otro portero, siendo De Gea el elegido. Y tanto arriesgó el mandatario que lo tuvo hecho con el guardameta español, del que finalmente no llegarían, de forma intencionada, los papeles del fichaje, que quedó frustrado a última hora, retratando al mandatario que tuvo que tragar con Navas, el cual se convirtió en el meta de las tres Champions League consecutivas. Y esa historia tiene ahora su eco con la cruz puesta por Ten Hag a De Gea.

Esa obsesión del mandatario merengue no se borró nunca y después sí culminó con el fichaje, acertado, de Thibaut Courtois, actual portero del Madrid y quien se cargó a Navas en la casa blanca. En perspectiva, De Gea puedo ser Courtois en el Bernabéu y lo impidió un United que ahora le ha dado la patada. Por tanto, llega Onana a Old Trafford por una millonada, el español se queda sin equipo y el cambio de cromos puede ser imparable, siendo Ten Hag el más contento de todos. Navas y Florentino, a los que ya no afecta esta historia, observan lo curioso del destino.