Kompany deja muda a Europa: pide a la leyenda del Real Madrid y CR7, Modric y Kroos no dan crédito

La vida puede dar muchas vueltas y en el caso de la leyenda del Real Madrid aún está abierta a un giro radical que deja mudos a Cristiano Ronaldo, el cual lo pretendía para el Al Nassr, y a sus dos escuderos en el club blanco, Luka Modric y Toni Kroos. Y es que el Bayern de Múnich estaría tentado en hacerse con el mítico exjugador del Real Madrid, lo que le llevaría de vuelta a la élite de un proyecto del máximo nivel.

Con esta alternativa, lo de Arabia Saudí saltaría por los aires

Carlos Henrique Casemiro puede fichar por el gigante alemán si como asegura Trivela, el portal brasileño, Vicent Kompany convence a su nuevo club y este al Manchester United de que se pueda realizar una transferencia asequible, que en suma interesaría a casi todas las partes. La menos beneficiada, más allá del fútbol árabe, que perdería la opción de firmar al brasileño, serían los propios red devils, pero hasta cierto punto, siendo el margen de ese punto la clave de la sorpresiva operación.

El peor ecosistema posible

De sobra es sabido que se ha querido cargar todo el peso de la responsabilidad de la mala dinámica del United sobre los hombros de Casemiro, que por cierto se ha perdido buena parte de la temporada, pero eso a Kompany, buen conocedor de la Premier League, le chirría, y lo hace porque el United posee muchos grandes jugadores y todos salen últimamente escaldados de allí. A su juicio, Casemiro es recuperable.

Vamos, que el técnico belga quiere un 5 de garantías y el brasileño es una opción razonable.

Sobre las posibilidades reales de la operación hay que hacer mención de nuevo al beneficio y perjuicio del que hablábamos. Lógicamente este acuerdo tumbaría al Al Nassr, pero también la tarifa de transferencia del club árabe al United, cosa que no satisface en Old Trafford. Por el contrario, el Bayern podría quitarle de encima la ficha del jugador a los red devils, que es altísima, y el futbolista, llegado el caso de elegir, prefería irse al Bayern; al fin y al cabo, no quiere marcharse de la élite del fútbol europeo por la puerta de atrás, ya que, sin ir más lejos, las críticas de esta campaña lo han dejado sin ir con Brasil a la Copa América 2024.