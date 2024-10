Kompany solo tiene una misión: darle lo que quiere a Harry Kane o adiós; la pesadilla del inglés

La Champions League es la gran obsesión de los clubes participantes en Europa, y aún más con el nuevo formato que favorece a algunos porque asisten a esta competición con la chance de avanzar. A otros quizás les pasa factura por la cantidad de cotejos que tienen en el calendario, y después están los jugadores como Harry Kane que aún no sabe lo que es levantar un título. Sin embargo, el inglés tiene planes para su futuro y, sobre todo, para el primer trofeo que quiere que alzar en su trayectoria.

Harry Kane no ha tenido suerte con respecto a los títulos, en su etapa en Tottenham Hotspur no tuvo la fortuna de llegar a instancias finales, ya sea en alguna Copa de la Liga, FA Cup, ni siquiera en la Champions League. Con el Bayern Múnich, un club acostumbrado a ganar la Bundesliga, también le resultó esquivo lograr su objetivo. No obstante, el atacante ingles no pierde las esperanzas de revertir las cosas y que para esta actual Liga de Campeones pueda cumplir.

Kane quiere la Champions

Si la Champions League no se le da a Harry Kane, quizás sea complicado que en otra situación se le presente una oportunidad. Aunque la Bundesliga es la otra meta cercana, Bayern Múnich no puede dejar pasar la chance en esta temporada. “Por supuesto que quiero llegar a la final y ganar el título de la Liga de Campeones”, afirmó el delantero a ‘Bild’.

Romper la mala racha

A Kane se la ha escapado más de un título en su carrera, no tiene la fortuna de decir que ha sido campeón, pero con el Bayern Múnich no pierde las esperanzas de que suceda muy pronto. “La Champions League es la competición más importante. Si de algún modo conseguimos el trofeo, sería una temporada fantástica”, agregó. Asimismo, resaltó que sería especial “más aún si lo ganamos en el Allianz Arena”.

Bayern visita a Aston Villa

El cuadro bávaro que entrena Vincent Kompany está enfocado en ir paso a paso, no adelantarse al final. El efecto del Bayern ya pudo ser posible frente al Dinamo Zagreb tras vencerlo por un escandaloso 9-2. Ahora, el plantel dejará Múnich para poner rumbo a Inglaterra en donde visitará a Aston Villa por la segunda jornada de la Champions.