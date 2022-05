La locura del Liverpool: listos 650 kilos contra el Madrid de Carletto

Real Madrid y Liverpool ya velan desde hace unos días armas de cara al gran evento que tienen por delante este sábado 28 de mayo. París acogerá la final de la Champions League entre españoles e ingleses y se trata de un partido que está levantando una gran expectación porque se van a juntar en el césped dos de los equipos más laureados de toda la historia de esta competición, los blancos con 13 títulos y los reds con otros seis en sus vitrinas. Y sobre todo el público va a poder disfrutar en el terreno de juego de los mejores jugadores del mundo.

Tanto es así así, que echando un vistazo al posible once titular que puede presentar Jürgen Klopp ante el Real Madrid el valor de la plantilla se dispara por encima de los 600 millones de euros, una cifra apabullante que habla de la calidad de los jugadores que tiene hoy por hoy el Liverpool a su disposición y con la que trata de asustar a los blancos. Y es que el once de gala habitual del técnico alemán, y que será el que presentará en la final de París si no pasa nada raro, sería el de Allison en portería, Alex Arnold, Konaté, Van Dijk y Robertson en defensa, Fabinho, Keita y Thiago en el centro del campo, y Salah, Mané y Luis Díaz en la punta de ataque.

Al detalle

Línea por línea nos encontramos con que, según el portal web especializado Transfermakrt, el portero Allison tiene un valor de mercado de 60 millones de euros. En defensa, Alex Arnold suma 80 kilos, Konaté y Van Dijk están tasados en 30 y 55 millones respectivamente, mientras que el lateral izquierdo Robertson tiene un precio de 65 millones.

El centro del campo es, a priori, la línea de menos valor en la plantilla del Liverpool. Keita y Thiago aportan 30 y 22 millones de euros respectivamente, mientras que Fabinho sí que está valorado en una cifra alta, 60 kilos. En ataque, las cifras asustan. Salah es el jugador con un valor de mercado más alto al estar tasado en 100 millones de euros pero no se queda lejos Mané, con un precio de 80 millones. Luis Díaz aparece con una cifra de 45 millones y eso que está por delante de Diogo Jota, valorado en 60 kilos.

Así las cosas, el valor total de este once inicial de garantías que tiene Jürgen Klopp y que se enfrentará al Real Madrid de Ancelotti si no pasa nada raro asciende a un valor de mercado de 627 millones de euros.