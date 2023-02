La pizarra de Ancelotti ante el Al-Ahly deja claro el futuro para 2 indecisos, Asensio es uno

De las seis bajas confirmadas por el Real Madrid para la disputa del Mundial de Clubes (torneo al que acude el equipo español como campeón de la Champions League), cuatro son titulares prácticamente indiscutibles, luego, en una competición asequible pero llena de presión, en el que el Madrid debe ganar y, a lo mejor, puede lucirse, la ausencia de estas figuras podría suponer una oportunidad para ciertos jugadores, sobre todo los indecisos, pero también puede ser la tumba para algunos de ellos, entre ellos Marcos Asensio.

Karim Benzema, Eden Hazard, Ferland Mendy, Éder Militao, Lucas Vázquez y Thibaut Courtois no han ido a la cita que se disputa en suelo marroquí y por tanto sus ausencias dejan un hueco enorme para que otros futbolistas saquen la cabeza… o terminen de certificar su caída. Hablamos de Asensio porque el balear, que ha vuelto a tener oportunidad esta temporada, ha dejado, de nuevo, pinceladas de calidad, pero muy escasas. De nuevo, no convence y el Mundial de Clubes, donde el técnico sopesa un cambio táctico de rumbo, puede terminar de matarlo.

Esa modificación a un 4-2-3-1 a la que aludíamos ayer, donde el equipo merengue alcance más control de la pelota y pese a que Rodrygo Goes vaya a hacer de Benzema, no le va a favorecer al insular, y el problema es claro: no ha funcionado en la derecha ni como extremo ni como encarador, tampoco de goleador, y sus características lo hacen menos propicio para la posesión, de modo que hoy ante el Al-Ahly (20.00, hora española) no será titular.

Valverde ocupará la banda derecha, aunque con libertad para apoyar y fusionarse con el centro del campo. Y si Ancelotti apuesta por ese esquema, puede haber otro señalado (si bien no definitivo, sí simbólicamente apartado) entre Dani Ceballos y Luka Modric, ya que uno de los dos acompañará a Tchouameni, Kroos y el charrúa en la medular. Saldremos de dudas antes del partido pero no olviden que estos nombres, a excepción del francés y el uruguayo, se juegan, como el Madrid, algo más que un partido esta noche: todos acaban contrato en junio y la entidad de Concha Espina está decidiendo a quién debe renovar.