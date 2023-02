El Real Madrid no debe renovar a Marco Asensio: alto coste, razón de peso y adiós tras 7 años

Nadie va a discutir la calidad de Marco Asensio, con y sin lesión mediante, sin embargo el Real Madrid, a meses de que finalice su vinculación con el club, duda de su continuidad, básicamente por lo mismo de siempre con él, eso por lo que quizá el cuadro madrileño no debería renovarlo, sobre todo porque esa duda, muy probablemente, no vaya a disiparse nunca; es parte de lo que es el jugador, de su carácter.

El problema de Asensio, más allá de minutos de juego o más o menos peso en el esquema de los diferentes entrenadores que han tenido al balear en su plantilla, es su irregularidad. Y que conste que con esa calificación se abarca un sinfín de facetas del jugador insular. Por ejemplo, el fin de semana se tomó como positiva su iniciativa de querer tirar el penalti decisivo en Son Moix pero su lenguaje gestual antes de lanzarlo hacía presagiar un final turbio, como, por azares del destino, así fue, y si bien esta es solo una brizna circunstancial de su trayectoria, sí sirve como piedra de toque para resolver la incógnita: el Madrid tal vez no debería renovar al jugador.

Vaya por delante que Asensio ha sido muy rentable para el Madrid, que lo compró prácticamente gratis y ha dado un buen resultado. Ahora bien, lo ha dado por su irrisorio precio pero no por la calidad que posee. En cierta forma Asensio traiciona esa clase que posee con multitud de actuaciones anodinas. El balear marcó un golazo ante el Valencia en LaLiga y precisamente eso es lo que enfada de él, lo que ya cansa en Chamartín: ese genio tan puntual.

Teniendo las cualidades, Asensio se atreve poco. No desborda, no lidera, no golea ni dispara todo lo que debería, no aprovecha las oportunidades, no suma en los partidos clave y, sobre todo, no es una estrella, esa que por calidad podría ser. Con Asensio nunca hay un 10 mantenido, ni siquiera un 7, solo hay notas brillantes muy de vez en cuando. El internacional español es un gran jugador, pero no de los que tira abajo la puerta de la historia y en su caso, como sucedió con Isco, del que es amigo, enfada porque parece que sí podría intentarlo.

A sus 27 años, creemos, ha llegado el momento, por el bien del Madrid y del futbolista, de separar caminos y probar qué puede haber más allá para Asensio lejos de un equipo que acostumbra a sacar partido en cualquier circunstancia. Asensio no se ha ganado nunca ser un titular y ese nunca es ya demasiado tiempo en Concha Espina, ni más ni menos que siete años. El Madrid, si lo vende, pierde un jugador versátil, uno que exigirá para suplirlo una inversión fuerte, pero merecerá la pena. Seguro. ¿Punto y final?