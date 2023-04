La Premier da una alegría a Carvajal: Florentino se queda atrás en el fichaje del defensa de moda

El mercado de fichajes todavía no está cerca de comenzar, pero los grandes cubes europeos ya han comenzado a moverse para cerrar incorporaciones de cara a la próxima temporada. En este sentido, los jugadores con un año de contrato son muy apetecibles, ya que su precio tiene a bajar. Es el caso de Benjamin Pavard, uno de los futbolistas que está despertando mayor interés en el mundo, especialmente en la Premier League.

La demarcación de lateral diestro es una de las más cotizadas hoy en día en el mercado de fichajes. Son pocos los carrileros derechos de calidad en Europa y la mayoría de ellos son intocables, ejemplos de ello son Alexander-Arnold o Reece James. Sin embargo, Pavard, uno de los laterales de mayor proyección, está cerca de finalizar su contrato con el Bayern de Múnich y los grandes de la Premier League ya se han puesto manos a la obra para hacerse con el galo adelantándose al Real Madrid en un fichaje estratégico.

Según cuenta 90min, Manchester City y Manchester United ya han mostrado su interés en el que fuera campeón del mundo en 2018 con Francia. Ante el interés, el jugador no ha movido ficha y no se ha mojado sobre su salida ni su situación contractual con el Bayern. El citado medio asegura que Pavard no hará ningún movimiento hasta verano, cuando sí que se decidirá su futuro.

Con esto, el Real Madrid todavía está a tiempo de meterse en la puja por el que sería un relevo ideal para Carvajal. El español está bajando paulatinamente su rendimiento y es necesario que los blancos incorporen a un lateral diestro de garantías, ya que Lucas Vázquez tampoco está al nivel que exige un club como el Madrid.

Para que el jugador abandone Alemania, será esencial que decida no renovar su contrato. En este sentido, será clave su relación con el nuevo técnico bávaro, Thomas Tuchel, quien ya se deshizo en elogios hacia su jugador en sus primeras palabras como técnico del Bayern.

Así pues, si el Real Madrid no quiere perderse el fichaje de uno de los mejores laterales del mundo a un precio asequible, Florentino debería interesarse lo antes posible por la situación del jugador de forma que tenga el terreno llano en caso que decida salir de la Bundesliga.