Tuchel lo proyectó para el Bernabéu; ahora, al Bayern: una joya, híbrido entre Kane y Haaland

En mayor medida incluso de lo que sucediera con Mbappé o Pedri, los grandes clubs del continente han sentido el golpe de la explosión de Erling Haaland como un fallo garrafal en sus políticas de fichajes, no hay club gigante que no se arrepienta de no haber apostado por el noruego con todo su poder económico. Ahora el escandinavo está casi imposible en su estancia en el City, donde golea más que nadie, pero no así el joven goleador que Thomas Tuchel proyectó si fichaba por el Real Madrid y que ahora desea para el Allianz Arena.

Multitud de equipos de Europa lo siguen

Quizá no haya irrumpido con la misma intensidad que el futbolista del Manchester City, pero desde luego por capacidades, habilidades y números, Rasmus Höjlund se presenta como una de las grandes perlas con cierto parecido al ariete a las órdenes de Pep Guardiola en la Premier League. A sus 20 años y sus 191 centímetros, el punta de la Atalanta acumula un sinfín de miradas de grandes de Europa y el Bayern, en mayor medida que el Real Madrid, parece decidido a realizar esta apuesta, básicamente porque Tuchel no ve a Choupo Moting como su 9 referente.

Proyección meteórica pero arriesgada

Desde que se hizo insustituible en el equipo bergamasco, Höjlund se ha presentado como un punta quizá con más recursos técnicos que el nueve del City, aunque lógicamente con menos gol, sin embargo esa faceta bien puede ser pulida en el largo transitar que le queda por delante. Esta temporada ha hecho en 33 partidos 14 goles, dando 5 asistencias, aunque su titularidad total no ocurrió desde el inicio de la Serie A, sino que solo ha llegado a partir de este 2023, donde ya es el nueve referencial del equipo italiano.

Desde esa fecha, Höjlund ha hecho 6 goles en 12 partidos en el Calcio, el último de forma crucial ante el Empoli, donde salió 10 minutos y anotó en el 86 el gol de la victoria de su equipo (2-1).

Kane y Haaland

Pero focalicemos en este jovencísimo jugador danés un posible futuro en el Bayern, que no difiere en exceso de lo que podría ocurrir en Madrid: ambos clubs quieren un nueve, a los dos les gustan Harry Kane y Erling Haaland pero para ambos les resultan jugadores o muy caros, con respecto al inglés, o muy complicados, lo que ocurre con el noruego, de modo que Höjlund es esa esperanza, no exenta de riesgo, que promete ser algo parecido, un híbrido entre ambos. El interés está ahí, falta ver quién se decide a transformarlo en propuesta activa: Tuchel parece que toma ventaja.