La UEFA carga contra la FIFA por su ego y defiende la nueva Champions: cuidado, Madrid y Bayern

Zvonimir Boban, jefe de fútbol de la UEFA, ha hablado sobre la nueva Champions League y las novedades positivas que va a suponer el cambio de formato, pero ha atacado con dureza a los miembros de la FIFA por algunas de sus decisiones con los árbitros.

Las relaciones entre los dos organismos más importantes del fútbol mundial no pasan por su mejor momento pese a que sus presidentes intentan que la situación no se vea como una guerra ante los medios de comunicación. Ceferin e Infantino han estado en desacuerdo en algunas de las grandes decisiones que se han tomado sobre el futuro de las competiciones, la última de gran calado fue la iniciativa de apostar por un Mundial cada dos años. Algo que no apoyó de ninguna manera el dirigente europeo. La UEFA ha buscado aliados y la CONMEBOL se ha convertido en el principal.

Boban está al mando del departamento de fútbol del organismo continental, y en una entrevista con ‘MARCA’ ha querido destacar los aspectos positivos que tendrá el nuevo formato de la Champions League que se pondrá en marcha en la temporada 2024-25, donde se pasará de 32 equipos a 36 y se disputará un número mayor de partidos en la primera fase, eliminando los grupos que se habían convertido en seña de identidad.

“Al principio dije, ¿por qué? sí la Champions es fantástica, a la gente le gusta muchísimo, es impresionante. Pero creo que con este cambio vamos a tener muchos partidos más interesantes, cada partido va a contar. Ahora después de dos o tres partidos, dos equipos son más fuertes, ya han hecho nueve puntos y se ve que ya hay una gran diferencia. En la próxima Champions esto no será así, cada partido va a influir mucho en la clasificación”, explicaba el ex jugador, destacando que clubes acostumbrados a no pasar apuros en la primera fase va a tener que pelear hasta el final. Algo que puede suponer una mayor dificultad para conjuntos como Real Madrid o Bayern, que a lo largo de su historia tienen registros espectaculares en esos primeros enfrentamientos, y que ahora pueden ver como su superioridad se reduce.

Contra la FIFA

El jefe de fútbol de la UEFA ha sido muy crítico con la principal institución del fútbol mundial, y especialmente con Pierluigi Collina, presidente del Comité de árbitros de la FIFA, al pedirle que deje de lado su ego a la hora de tomar decisiones clave en el presente y futuro del fútbol. Boban se ha mostrado totalmente contrario a los descuentos largos que quieren aplicar como forma de asegurar un mayor tiempo efectivo de juego. Además, dice que estas iniciativas se llevaron a cabo sin consultar con federaciones y jugadores.