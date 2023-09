Javier Tebas carga contra Al-Khelaïfi y el PSG: su relación con la UEFA y sin miedo a Arabia Saudí

Javier Tebas ha explicado cómo es su relación actual con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y los problemas que tiene con Nasser Al-Khelaïfi. Las novedades en La Liga y Arabia Saudí también han sido importantes en la charla que ha dado el dirigente.

El presidente del campeonato español ha sido el protagonista de la jornada final del Thinking Football Summit 2023 celebrado en Oporto, y como es habitual en él, no se ha callado nada al hablar de algunos de los principales actores de la industria del fútbol y los temas que están de actualidad.

“Yo he dimitido del Comité de UEFA. No tengo mala relación con el presidente, pero no puedo compartir mesa con Al-Khelaifi que es presidente de beIN Sports, ECA, PSG y encima nos debe dinero a LaLiga”, explicaba el presidente cuando hablaba sobre las decisiones difíciles que se deben tomar en determinados momentos para que las cosas vayan bien. Tebas ha sido muy activo en la batalla contra el PSG por su gasto sin límites y superar el fair play financiero de la UEFA sin ningún castigo. Algo que según ha dicho en alguna ocasión, perjudica al resto de clubes europeos, y por lo tanto, también a los equipos españoles.

El máximo dirigente de La Liga le ha quitado importancia a la entrada de Arabia Saudí, llegando a decir que no es uno de los primeros riesgos actuales para el fútbol europeo: "Me preocupan los clubes estado y las Ligas que van a pérdidas porque compiten contra nosotros, pero la liga saudí no. Las ligas no se hacen a fuerza de jugadores. Si ellos quieren crecer tendrán que trabajar las marcas de sus clubes. Está muy lejos de preocuparnos”, argumentaba cuando hablaba sobre la situación que se ha vivido este verano por la inversión que ha hecho el país asiático.

Las novedades de La Liga

El presidente del campeonato español se muestra convencido de que consolidar el control económico es la clave de cualquier competición, y centralizar los derechos de televisión permite unificar la marca y luchar contra la piratería. Son varias las novedades que se han introducido esta temporada en las retransmisiones: las entrevistas al descanso, las cámaras en el vestuario y los micros en las charlas de los entrenadores. Algo importante para el dirigente, que cree necesario darle cosas diferentes a los espectadores para que puedan sentirse atraídos por la competición y no pierdan el interés en ningún momento.