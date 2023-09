La UEFA y la FIFA dan la razón a Nasser Al-Khelaïfi: la Champions League de los nuevos ricos

Nasser Al-Khelaïfi ha sido reelegido por la ECA (Asociación de Clubes Europeos) como presidente en el congreso celebrado en Berlín. El acto ha contado con la presencia de Ceferin e Infantino, con los que se ha llegado a acuerdos en los últimos meses.

El comienzo de la Superliga dejó un asiento libre que el presidente del Paris Saint-Germain ha sabido ocupar de forma muy rápida, contando con el apoyo de la UEFA al batallar contra la competición que quería acabar con la gran joya de la corona del fútbol europeo, la Champions League. Desde ese momento, las relaciones entre el dirigente catarí y el organismo han sido cada vez mejores.

Al-Khelaïfi no ha dejado pasar la oportunidad de acodarse del campeonato que iba a nacer con la intención de pasar por encima de todos los demás: "Yo la llamo la 'No Superliga'. Nadie quiere estar. No nos importa lo que hagan. Están fuera de la ECA. Antes eran tres equipos y ahora son dos". El último conjunto en abandonar la iniciativa fue la Juventus. El club italiano ya no tiene como dirigente a Andrea Agnelli, antiguo presidente de la ECA y uno de los principales valedores de la competición que se iba a crear. En el barco se han quedado solos Real Madrid y FC Barcelona, que no parecen dispuestos a dar un paso atrás pese a que sus relaciones se han visto muy comprometidas después de la explosión del caso Negreira.

En los últimos meses, la Asociación de Clubes Europeos ha llegado a un acuerdo con la UEFA para la creación de una empresa conjunta que ayude a la venta de los derechos de televisión de las competiciones europeas, y los resultados han sido satisfactorios para ambas partes, ya que los ingresos han aumentado claramente. Una de las novedades del congreso celebrado en Berlín es que a partir de 2024, la distribución de los ingresos en la Champions League cambiará, quitándole importancia a los resultados históricos de los clubes y la importancia de su mercado televisivo, y dándosela a los resultados deportivos. Algo que beneficia a los equipos sin éxitos en la competición.

Mundial de clubes

La última idea de Infantino fue la de poner en marcha un torneo con los mejores equipos de cada confederación, con el objetivo de que cada cuatro años tuviésemos al mejor club del mundo. Para llevar a cabo esta idea, la ECA, como representante de las entidades, negoció con la FIFA y aceptó su creación. De este modo, el presidente del máximo organismo del fútbol mundial lograba su objetivo y Al-Khelaïfi conseguía que los ingresos por los jugadores internacionales aumentasen.