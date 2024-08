Leyenda del United lanza fuerte crítica a Mourinho tras eliminación del Fenerbahçe en Champions

El técnico portugués José Mourinho está en el centro de las críticas tras la eliminación del Fenerbahçe en la tercera ronda de la fase previa de la Champions League. El equipo turco fue eliminado por el Lille de Francia, luego de perder la ida 2 a 1 y empatar en la vuelta 1-1 en condición de local.

El golpe fue muy duro para la afición del Fenerbahçe, que se había entusiasmado con la posibilidad de volver a Champions tras la contratación de Mourinho. Sin embargo, después del duro traspié, deberá esperar una temporada más para regresar a esta competencia. La última vez que disputó fase de grupos fue en la temporada 2008-2009.

Jonathan David scored a 118th minute penalty to send Lille through to the play-off round of Champions League qualifying over Mourinho’s Fenerbahçe.



Despite being a man down, Lille secured a penalty after a clear handball by a Fenerbahçe defender. pic.twitter.com/rzAOCmTNEu