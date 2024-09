Luis Enrique se decanta por el rival: ni en la era Mbappé fue tan cordial; la Champions o nada

Los fanáticos empezaron con ansias que la Champions League regrese, más allá del formato que guste a unos y no a otros, los equipos ya luchan por marcar la diferencia y posicionarse. También hay clubes como es el caso del Paris Saint-Germain, que esta vez no quiere fallar y no hacerse con el título, como vino sucediendo en los últimos años. El primer examen será para Luis Enrique y sus dirigidos, que se enfrentará a la sorpresa de la temporada pasada en LaLiga, el Girona.

El exentrenador del Barcelona se refirió a lo que será este choque decisivo en la primera jornada, dándole crédito al conjunto español y, sobre todo, al técnico Míchel. El ex de la Roma no solo tuvo buenas palabras, también mostró su respeto y admiración del DT y sus dirigidos. Solo deparan horas para que esto suceda y se sepa si el elenco parisino está listo para afrontar la era post Mbappé o si le costará marcar la diferencia.

La Champions y el PSG

El Paris Saint-Germain ha tenido en sus filas a futbolistas top, desde Ronaldinho hasta Ibrahimovic, así como Beckham y Cavani. Sin embargo, ni con el tridente Mbappé-Neymar-Messi fue capaz de marcar la diferencia en la Champions League, al menos no levantando la ‘Orejona’. Con Luis Enrique al mando, el presidente espera que esta temporada sea diferente.

Luis Enrique alaba a Míchel

El técnico español no es ningún improvisado en este tipo de competencias, ya tiene un tiempo en el PSG y conoce de pies a cabeza a su equipo. Reconoce cuando se equivoca, pero también cuando el otro equipo tiene mérito. En ese sentido, en la previa del duelo con Girona confesó que nadie esperaba que el cuadro español clasifique a Champions, pero que tiene mérito. Asimismo, confesó que admira a Míchel.

La era post Mbappé

Tras las salidas de Neymar y Messi, solo quedaba Mbappé en el equipo, quien a su vez ya tenía sellado su destino que terminó siendo Real Madrid. Y luego del adiós del delantero francés, a Luis Enrique no le quedó otra que adaptarse al plantel, pese a no tener alguien determinante como el extremo. De todos modos, PSG ha confirmado que es un rival para tener en cuenta hasta en las instancias finales.