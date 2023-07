Mateu Alemany se lo temía: Lucho a la carga por el protegido de Xavi… 50M y ‘robo express’ al Barça

Siguen los movimientos en París, desde que comenzó el terremoto de la salida de Kylian Mbappé del PSG, sus réplicas no han hecho sino asolar el resto de Europa con posibles fichajes de sustitutos para el galo. En este sentido, los parisinos no se lanzarían solamente a por un nueve, sino que también fijarían sus ojos en un extremo que aporte el desequilibrio de Mbappé. En este sentido, con Vinicius más que imposible, el jugador con mayor desborde al alcance es Ousmane Dembélé, que según cuenta AS, está entre los objetivos del PSG.

La cláusula de 50M deja al Barça K.O

Con la última renovación firmada entre Dembélé y el Barça, se alcanzó un acuerdo corto donde el futbolista perdonaría dinero a cambio de libertad, es decir, pocos años y una cláusula de rescisión muy accesible, en este caso de 50 millones de euros. Mateu Alemany, que firmó el acuerdo con recelo, ya se temía lo que puede acabar sucediendo. Y es que si no se alcanza una nueva renovación en este mismo mercado, cualquier equipo puede cerrar con suma facilidad su fichaje. Justamente lo que sucederá con el PSG, que con la salida de Mbappé se lanzará con todo por uno de los pilares de Xavi Hernández.

Ante esta situación, poco tiene que hacer el Barça, que debe esperar que el jugador prefiera jugar en el Camp Nou antes que en el Parque de los Príncipes, ya que en estos momentos, su renovación está totalmente paralizada, no porque una de las partes quiere desligarse de la otra, sino porque la economía culé no permite hacer una oferta aceptable a un Dembélé que ahora tiene paella por el mango.

La relación con Xavi, su mayor baza

El Barça debe saber que económicamente no tiene posibilidad alguna contra el PSG. En este sentido, es deportivamente como deberá convencer a su jugador, que ha encontrado en Xavi a la persona que mejor lo entiende y que puede sacar al mejor futbolista que lleva dentro. De modo que, si el Barça quiere retener a su jugador, tendrá que ser Xavi el que le demuestre por qué París no es una mejor opción que Barcelona.