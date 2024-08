Mendy y Tchouameni lo veían venir: Florentino rechazó al crack y el Barça acerca el sorpresón gratis

La más que probable salida de Manuel Ugarte rumbo a Old Trafford y la negativa del Real Madrid a fichar a Adrien Rabiot pueden repercutir de forma increíble en la planificación de la plantilla del FC Barcelona o el Arsenal en lo que al ex del Paris Saint-Germian y ya de la Juventus de Turín se refiere.

Contactos con varias partes, sin decisión en firme

Una cosa está clara, Rabiot no jugará en el Madrid y tampoco lo hará en la Vecchia Signora, aunque solo una de esas decisiones la ha tomado el compañero en Francia de Ferland Mendy y Aurelién Tchouameni: la segunda. Florentino Pérez, al frente de los destinos blancos, tomó la primera, la de cortar de raíz el fichaje del internacional francés como posible refuerzo merengue ante la salida de Toni Kroos. De ahí que Rabiot se busque ahora otras habichuelas.

"Es cierto, estoy hablando con algunos clubes", decía recientemente Veronique Rabiot, representante del futbolista, en la Gazzetta dello Sport. La madre del jugador aseguraba que “yo soy el único contacto. De hecho, hablo con algunos clubes, pero luego algunos medios me atribuyen contactos con otros equipos con los que no hablo. Así que supongo que otras personas hablan por mí. Pero desde el comienzo de la carrera de Adrien he sido el único interlocutor con los clubes, y si un club tiene algún interés debe hablar directamente conmigo". A la vez, aviso y aclaración, queda claro que el mediocampista busca equipo, aunque, tal y como hemos podido saber, solo tres le satisfacen.

Uno, el Manchester United, es a quien más ha estado unido, pero ya no es el único, básicamente porque la operación salida se complica en el Teatro de los sueños a la par que Ugarte se ultima para el equipo de Ten Hag, lo que hace menos necesario al futbolista galo; por eso el Arsenal y el Barça aparecen en su horizonte. Los gunners, en condiciones normales, como los diablos rojos, serían adversarios excepcionales para el Barça en este asunto pero el traspaso londinense por Mikel Merino, como os comentábamos en Don Balón, y Ugarte hacen menos necesario el fichaje del socio de Mendy y Tchouameni en les blues para unos y otros, lo que deja vía libre el FC Barcelona por un jugador top y a coste 0.