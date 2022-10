Nagelsmann, a cuchillo: quiere al Barça en la Europa League ¡por esto!

Cuando aparecen las derrotas (en LaLiga y en la Liga de Campeones) y llueven las críticas, cuando se habla más de las soluciones externas y menos de las posibilidades internas, cuando, encima, se ha invertido una ingente cantidad de millones hipotecando al club y no se han obtenido los resultados deseados, el ambiente no puede ser otro: todo son nervios. El Barça es un manojo de ellos y este miércoles se la juega ante su bestia negra, el equipo al que no gana en Alemania, el que ha sido azote y castigo en las últimas temporadas, y encima Julian Nagelsmann, su preparador, quiere al Barça en el Europa League por una sencilla razón.

Es simple, primero por prestigio: ganar en el coliseo blaugrana siempre es un acicate para cualquier adversario del Barcelona. Pero la verdadera razón de que el míster quiera al conjunto español, desde este próximo miércoles (21.00, hora española), en la Europa League es porque, de perder en el estadio azulgrana llegarán a la última jornada con posibilidades de que el Inter de Milan les de un susto de cara a octavos de final.

Sí, es verdad que el Bayern ahora mismo saca cinco puntos al Inter, pero si perdieran en el Camp Nou y, como parece ocurrirá, los de Simone Inzaghi ganan al Viktoria Pilsen, la diferencia entre los dos será de cara a la última jornada de la Champions de solos dos puntos; es decir, a tiro de piedra de quedar segundo de grupo si los nerazzurro ganan en el Allianz Arena. Evidentemente, en tal supuesto, las consecuencias para el club germano en general y para Nagelsmann en particular serían catastróficas.

Igualmente recordemos que cualquier cosa que no sea una victoria de los de Xavi frente al campeón de la Bundesliga, salvo debacle interista ante el Viktoria Pilsen, supondrá la eliminación directa de la Champions League del Barcelona y, por tanto, la caída a la Europa League. Igualmente, si el Bayern ganara al Barça y el club checo es capaz de ganar en San Siro, los azulgranas deberían de ir a no perder a la República Checa en la última jornada, ya que dos derrotas en los dos últimos partidos les dejaría incluso fuera de la competición de plata europea. Por supuesto, nadie en can Barça sopesa tales extremos. Ahora bien, si alguien esperaba un Bayern de segunda fila, de velocidad contenida, este próximo día 26, que se vayan olvidando: Nagelsmann y Bayern viajan a Barcelona ‘a cuchillo’.