Nkunku y Lukaku, bombas millonarias de PSG y Chelsea: 188 kilos

Lo hemos visto en infinidad de ocasiones y no por ello hay que dejar de señalar el error que ha supuesto para algunos equipos dejar ir oportunidades que ahora son millonarias. Pedri y su prueba fallida en el Madrid, Salah y De Bruyne en el Chelsea, Henry en su día en la Juventus de Turín… hay un largo etcétera de jugadores de clase mundial que no tuvieron su oportunidad (o apuesta) por parte de un club de la élite y hoy son abiertos fracasos de quienes no supieron ver el talento que tenían entre manos. Alguno de estos equipos, incluso, reculan, como hicieron los blues con Romelu Lukaku o pretende hacer el PSG con Christopher Nkunku.

Hemos venido hablando en Don Balón de que el Paris Saint-Germain está tras la pista del delantero del RB Leipzig después de que este, de 24 años, se haya confirmado en la Bundesliga y la Champions League, también en la Europa League, como uno de los mejores jugadores de ataque del continente. Ahora, con la entidad francesa en plena ebullición por la caída ante el Madrid en la Liga de Campeones y por la más que probable marcha al final de temporada de Kylian Mbappé, el punta del equipo alemán parece una solución perfecta.

Eso sí, no será para nada barata. 75 millones de euros es la cantidad que pretende sacar como mínimo por su jugador el conjunto germano del equipo francés, una escuadra parisina que tuvo gratis a Nkunku pero lo dejó ir por algo más de 12 millones de euros a su actual equipo. Esta temporada ha marcado ya 26 goles y ha dado 15 asistencias, parece un fijo por Didier Deschamps para la Francia que defienda título en Qatar y pocos jugadores en el planeta pueden presumir de sus guarismos. Un acierto.

Desde luego que lo sería si finalmente el PSG se lanza a por el francés y lo contra en verano, pero lo parece menos si se tiene en cuenta que formó parte de la disciplina parisina hace apenas tres años, cuando salió en la temporada 19/20 al equipo de la liga alemana. Esta circunstancia recuerda a la de Romelu Lukaku y el Chelsea, que lo fichó desde el Inter de Milan el pasado verano por 113 millones de euros, cuando había sido parte de la plantilla blue en la Premier League en la campaña 14/15 y fue vendido al Everton por 35 kilos.