Xavi despertó un monstruo en el Bernabéu: Haaland lo cambia todo

Antes del Clásico del Santiago Bernabéu el Madrid iba sin prisas ni presión por LaLiga, incluso se sopesaba que el Barça podía ganar en el coliseo blanco sin provocar excesivo revuelo en la casa blanca, pero lo que nadie preveía era una superioridad tan clara y manifiesta del equipo de Xavi, contra el que el Madrid no tuvo ninguna oportunidad. Visto así, las alarmas saltaron en la zona noble merengue y lo que no era urgente ahora se antoja fundamental, de ahí que Erling Haaland pueda cambiarlo todo.

Florentino Pérez es el hostigador de esta nueva deriva y, sobre ello, hay que decir algo que no le deja en buen lugar al mandatario: mientras Ancelotti ganó y pasaba de rondas en la Champions y la Copa del Rey, no le importaban sus métodos e incluso los del entrenador del Barça, este y el anterior, Ronald Koeman, lo que no le ha permitido ver el resultado: el Barça apostó por gente joven, muchos de la casa, y ahora obtiene sus frutos, algunos muy potentes, como Pedri o Gavi. Florentino, que solo entiende de urgencias, ahora ve que el Barça ha crecido lo suficiente como para obligarle a cambiar el plan por Kylian Mbappé, que ya no puede ser la única solución.

Dicho de otra forma, el Madrid se ha lanzado abiertamente a por el delantero del Borussia de Dortmund como complemento del 7 del PSG, para intentar hacerlos llegar juntos al Bernabéu la temporada que viene. No importa tanto que Hazard, Bale, Camavinga, Ceballos, Isco, Jovic, Antonio Blanco o Miguel Gutiérrez no jueguen o Ancelotti rara vez los haya hecho jugar, sino fichar a las más grandes estrellas que sustituyan a las que no están aportando lo suficiente o puedan hacerlo en el futuro inmediato.

Así las cosas, Florentino ha convencido al noruego, que a diferencia de su padre y Mino Raiola, quiere jugar en el Madrid (los otros le recomiendan el City, que paga más) y eso hace viable que Mbappé y Haaland se vistan de blanco la campaña que viene. Unido a ello, Florentino también, si lo logra, habrá cortado de raíz el crecimiento del Barça aportando dos jugadores únicos, que harán crecer al Madrid; eso sí, habrá víctimas en la casa blanca: una, posiblemente el entrenador, por otro lado el principal enemigo de esos jugadores blancos nombrados que no cuentan para la causa; otras, esos que ya no jugaban y que con los dos jóvenes cracks lo harán menos. Y aún habrá más, los que deben ser vendidos por la llegada del nuevo dúo de oro.

Estarán pensando que, ¿eso significa que ya está hecho con los dos cracks? No, para nada, queda un largo recorrido, pero sí se están dando pasos importantes para conseguirlo. Ahora bien, hay aviso: el Madrid debe construir, sea con ellos dos o no, un equipo, como ha hecho el Barça y tal vez con dos de los mejores del mundo no se complete tal cosa, debe haber otros mimbres.