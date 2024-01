Notición desde el Maradona con un ofrecimiento que pondrá en alerta a Ancelotti, Guardiola y Xavi

Uno de los grandes nombres propios de la pasada temporada fue el de Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano fue uno de los futbolistas revelación en una temporada donde, junto a Victor Osimhen, fue capaz de traer a Nápoles el primer título de la Serie A en más de 30 años, una hazaña que no se lograba desde los tiempos de Diego Armando Maradona. En este sentido, el nombre de Kvaratskhelia pasó de ser completamente desconocido a sonar por todos los gigantes europeos, desde Real Madrid hasta Manchester City.

Crisis en Nápoles y el salto está cerca

Con el mal momento que está atravesando el Nápoles tras la salida de su gran entrenador Luciano Spalletti, las estrellas del club del sur de Italia como Osimhen y el mismo Kvaratskhelia estarían abiertos a una salida. De modo que el mismo representante del georgiano, Mamuka Jugeli ya ha dado los cuatro clubes por los que estaría dispuesto fichar su representado: “Preferiría jugar en el Real Madrid, Bayern de Múnich, Barcelona o quizá Manchester City” asíi lo ha afirmado a 1tv Sports Georgia .

Con las palabras de su representado, Kvaratskhelia ha vuelto a poner su nombre en el foco en medio de un mercado de invierno donde es muy complicado que llegue a salir. Sin embargo, no sería tan osado ver la salida del georgiano como una opción muy posible de cara al verano.

Ancelotti, Guardiola y Xavi, encantados con este crack

La realidad es que un jugador del talento de Kvaratskhelia tiene cabida en cualquier equipo en el mundo. Sin embargo, cabe destacar que su salida no será barata para, pues con contrato hasta 2027, el Nápoles no pondrá ninguna facilidad a la salida de uno de sus mejores jugadores, cuyo valor de 80 millones no hace pensar en una cifra menor a los 100 millones en este mercado de verano.

Así pues, el representante de Kvaratskhelia ya ha lanzado el ofrecimiento que puede provocar un auténtico terremoto en Europa, pues con cuatro grandes involucrados, la puja puede acabarse disparando hasta unas cantidades muy elevadas.