Otro caso Mbappé, la necesidad Nº1 para Florentino: el primero de la 24/25; un muro contra Casemiro

La gran duda en estos momentos en el Real Madrid no es tanto la forma de atacar uno de los fichajes que Florentino Pérez se ha puesto entre ceja y ceja -y no hablamos de Kylian Mbappé- para la temporada que viene y por el que prepara una gran oferta, sino ver si le vale con lo que tiene en la actual campaña en la demarcación de este crack, que es el lateral izquierdo; lo cual, por otro lado, no hace sino revelar la necesidad de abordar esta incorporación. Fran García está siendo un recurso a discutir y Ferland Mendy ya no genera ninguna confianza. Por eso el muro contra el United y Casemiro en la Champions es la prioridad N1º en Madrid junto a Mbappé.

Lesiones y el top de tops

Para Carlo Ancelotti, un entrenador que empieza a construir sus equipos desde la fortaleza defensiva, la inclusión en su once de Mendy resultaba una salida sencilla y segura pese a que el lateral francés posee limitadas virtudes para el ataque, sin embargo la última temporada y media está resultando un calvario para el internacional francés, que no sale de una lesión para meterse en otra, lo que ha dejado a Fran García como titular en el costado.

Y el canterano, aún joven, es un gran carrilero, que aporta profundidad, intensidad y peligro por banda, pero al que se le ven las costuras, al menos hasta el momento, en la faceta defensiva. Con Alphonso Davies, el fichaje que tiene marcado en rojo Florentino, todos estos problemas quedarían reducidos a cero; básicamente porque en la casa blanca se considera al canadiense como el mejor lateral izquierdo del mundo. Así de simple.

Su situación invita al optimismo ya que no ha renovado con el Bayern de Múnich, con el que tiene contrato hasta 2025, y hay constancia de que se siente ilusionado con la posibilidad de fichar por el Madrid; es decir, los blancos intentarán activar otro caso Mbappé, pero en Múnich. Por todo ello, no se extrañen si el primer gran movimiento blanco va en esta dirección y eso conlleva la venta de un Mendy que de nuevo no está ayudando al grupo debido a sus lesiones. Davies y su Bayern debutan en Champions (miércoles, 21.00, hora española) ante el gigante permanentemente herido, el United de Casemiro.