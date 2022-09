París resucita el caso Neymar: batalla para el Barça, tortazo francés

En ciertos sanedrines culés se habla del efecto del karma, en otros espacios futbolísticos de justicia cósmica, pero en la mayoría de la opinión pública afín al Barça se mira el escándalo de Nasser Al-Khelaifi y el PSG, que os describimos hoy en Don Balón, con cierto alivio, máxime cuando el mismo presidente del club galo hace unas horas reanimaba las llamas más vivaces del caso Neymar contra el Barcelona por su gestión de este verano. Ahora, dicen algunos en can Barça, donde las dan, las toman.

Los casi 700 millones de euros vendidos en derechos televisivos por parte de la directiva de Joan Laporta para conseguir dinero de cara al mercado de fichajes, las manidas palancas, consiguieron una liquidez con la que se ha invertido desde el Camp Nou, por valor más allá de 150 kilos, en Raphinha, Lewandowski o Jules Koundé, amén de renovaciones cruciales como las de Pedri, Ousmane Dembélé o Gavi, y estos movimientos han sentado mal en París, ese escenario donde el dinero no es un problema.

Al respecto de esta nueva guerra entre Barça y PSG, Al-Khelaifi decía hace unas horas en el Politico sobre estas operaciones: “¿Es esto justo? No, no es justo... ¿Es legal? No estoy seguro”. El mandatario incluso hacía un llamamiento velado a la UEFA para investigar tales movimientos, para él, de dudosa honradez. Y sin embargo hoy está salpicado por un escándalo que, de comprobarse, puede acabar de raíz con él y posiblemente con parte del PSG, que también está salpicado directamente por la noticia.

Recordemos que el Barça y el PSG han tenido sus más y sus menos en muchas ocasiones, tanto a nivel deportivo como financiero, y que el club francés, al menos en lo segundo, había salido victorioso de tales enfrentamientos; léase los casos, Rabiot, Verratti, Neymar o Messi. Pero ahora las tornas han cambiado, porque el gestor catarí está seriamente amenazado. Es verdad que los movimientos del Barça están siendo mirados con lupa en Europa y han molestado a más clubs que al francés, pero por ahora, en estos momentos, la sombra de la sospecha cambia de bando, desde la Ciudad Condal y la Ciudad de la luz.