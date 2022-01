Pochettino conecta con Guardiola y Tuchel: el PSG doblega a Ancelotti

El Real Madrid de Zinedine Zidane, el equipo de la campaña 20/21, guarda el mérito de haber competido los dos grandes torneos de la temporada, LaLiga y la Champions League, pero en términos estrictamente pragmáticos careció del empuje final para llevarse uno o los dos trofeos, algo que le puede ocurrir a Carlo Ancelotti al menos en la Liga de Campeones, y veremos si no también en LaLiga con un Sevilla que puede colocarse a tiro de piedra de los blancos. Por eso Mauricio Pochettino y el PSG, rivales blancos en la Champions, miran a Pep Guardiola y Thomas Tuchel con esperanza para la eliminatoria de la Liga de Campeones.

El Paris Saint-Germain de los Kylian Mbappé, Leo Messi, Neymar Júnior o Sergio Ramos posee muchas carencias tanto a nivel grupal como en algunas de estas y otras individualidades, pero no sufre un mal de altura que ya aturdió al Real Madrid de Zinedine Zidane y que ahora puede hacerlo al equipo de Carlo Ancelotti, cuyos síntomas en la Supercopa de España, más allá de haber conseguido ganar al Barcelona (2-3), son muy preocupantes en un plano específico y crucial.

Carletto tiene un plan A y con él las cosas están saliendo a pedir de boca en la casa blanca, el problema es que no hay alternativa a ese discurso principal, ni en jugadores ni en estilo de juego, lo que repercute dramáticamente en un combustible que va quedándose escaso. Ayer el Barcelona perdió contra el Madrid, sí, pero en cuanto tomó conciencia de sí mismo dominó al conjunto de la capital de España al que solo el acierto de sus vertiginosas contras y la falta de puntería blaugrana, salvaron.

Pero lejos de analizar quién puede estar más acertado de cara al gol y de si el Madrid posee herramientas suficientes para ganar al PSG, que las tiene, hay que poner énfasis en el hecho que dio la victoria en la Champions contra los merengues a Pep Guardiola y Thomas Tuchel en las dos temporadas precedentes: los indiscutibles del Madrid no rotan, no se cambian y empiezan a estar fundidos físicamente. Modric, Kroos, Casemiro (cumple esa edad el 23 febrero) o Benzema tienen 30 años o superan holgadamente esa franja de edad y sin embargo no se les racionaliza, lo que empieza a dar muestras de un desgaste que ya fue fatal para el Madrid contra City y Chelsea. Mauricio Pochettino, que sí rota (ya sea por lesiones y necesidad o por su amplia plantilla) toma nota en la distancia y la diferencia en este sentido está hecha: sobre ello, el PSG ya gana 1-0.