Con Pochettino crece la ola en Old Trafford que pide la cabeza de CR7

Los problemas para el United con respecto a Cristiano Ronaldo crecen, como los detractores del portugués en suelo británico, ya que no pocas voces, como la de Trevor Sinclair, señalan que el luso genera más problemas que beneficios al histórico equipo británico. Indudablemente estas críticas toman fuerza a raíz del descontento del jugador por la irregularidad del equipo y por el bajón en sus números. Ahora bien, atención porque la nueva corriente que viene de Old Trafford quiere deshacerse de CR7 para que no sea un problema para Mauricio Pochettino o cualquier otro entrenador que ocupe el banquillo del Teatro de los sueños desde junio.

Dicen fuentes cercanas al club que están aconsejando la venta del astro luso para que el nuevo entrenador que llegue en verano el gigante de la Premier League (recordemos que el actual, Ralf Rangnick, solo lo está como interino hasta final de curso) tenga plenos poderes en el seno del vestuario, algo que estas mismas voces discuten cuando el goleador de Portugal es parte del mismo. Lo que viene a significar que la voz del jugador es casi más preponderante en el bloque que la del mismo preparador, lo que genera críticas.

Sea cierta o no esta suposición, lo cierto es que empieza a crecer la sensación en el Manchester United y en el entorno Premier de que liberarse del salario del jugador y de su figura puede hacer crecer al equipo, ya que ciertos jugadores además ven mermada su capacidad con el punta luso en las filas red devils (no en vano, tiene que jugar sí o sí). El mismo Sinclair fue más allá, comentando en Talk Sport que “creo que Ronaldo está causando muchos problemas”.

El ex jugador del United, como decimos, no es la única voz autorizada que se ha manifestado en contra del jugador portugués y su continuidad en el United, pero sí sorprende esta nueva deriva que relaciona la incompatibilidad entre el liderazgo del portugués sobre el césped con una figura de la máxima autoridad en el banquillo, que, dicho sea de paso, en el club inglés esperan que sea el actual técnico del Paris Saint-Germain, gran objetivo del United de cara al verano. Por ello, ¿consideras incompatible a CR7 y Pochettino? ¿Crees que el United debería desprenderse del portugués?