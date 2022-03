Al-Khelaïfi cambia de prioridad en el United por Mbappé: CR7, al baúl

Tal y como os adelantábamos ayer en Don Balón, el enfado de Cristiano Ronaldo con el United (y viceversa) ni es un asunto menor ni se va a resolver de forma sencilla, es más, muy probablemente la ruptura fuera un hecho, pero es que la derrota por goleada ante el Manchester City ha transportado las dudas del portugués de lo mental a lo físico, señalando un serio inconveniente a su continuidad: la Champions ¿Y en medio? Pues un óbice enorme que obsesiona a Nasser Al-Khelaïfi en el United y bloque al luso.

Dígase una cosa de Cristiano: no está a gusto en Old Trafford y tiene que ver con la propia idiosincrasia moderna del club tras la era Sir Alex Ferguson, que ha hecho del equipo inglés un bloque más vulgar, menos intenso, sin tanta hambre. Eso no casa con el portugués, que tampoco se ha adaptado al vestuario y las necesidades del grupo. Por eso la derrota ante el vecino incómodo, hoy el auténtico grande de Mánchester (el City) confirma su idea de marcharse al final de temporada, básicamente porque su equipo muy probablemente no juegue la Liga de Campeones la temporada que viene, como os explicábamos ayer.

Dicho lo cual, sabe el capitán de Portugal que está en sintonía con el Paris Saint-Germain, que ve factible unir a CR7 y Messi bajo el mismo escudo y hacer de esa operación algo más rentable que los simples guarismos del márketing, pero ahora, por sorpresa, ha surgido un poderoso obstáculo que tiene que ver con Kylian Mbappé y su probable marcha al Real Madrid y con un compañero de equipo del luso: Marcus Rashford.

La negativa a seguir vistiendo la elástica del United de la joven estrella inglesa, hoy por hoy uno de los jugadores con más proyección libra por libra del mundo, amén de ser, por edad y capacidad, un sustituto perfecto del 7 de Bondy, hacen de esa operación una prioridad para el PSG y Nasser Al-Khelaïfi, que si debe elegir entre el ex del Real Madrid y Rashford se quedará con el segundo. Así de simple. Por todo ello, las circunstancias en estos momentos le son esquivas a CR7: quiere salir del United rumbo a París pero un compañero suyo es antepuesto por el club francés a su figura.