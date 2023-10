Pochettino se queja a Boehly por el robo imperdonable de Florentino Pérez: el nuevo Éder Militao

Hay debes o quejas con el rendimiento, en según qué partidos, de David Alaba o quizá de Nacho Fernández, pero no con el otro defensa central. El Real Madrid -y también el Chelsea, desde la distancia- no pueden menos que alabar las virtudes, la madurez y la seguridad que otorga al equipo blanco el otrora gigante de los blues, un Antonio Rüdiger que ha tomado la titularidad en el eje de la zaga, donde ya es el nuevo Éder Militao, al que no se echa en falta. Casi nada.

Justo lo que le hace falta al Chelsea

El equipo de Mauricio Pochettino necesita muchas cosas, prueba de ello es su arranque deficitario en la Premier League, por eso el técnico argentino ve desde la distancia la marcha ‘gratuita’ del germano como un error imperdonable del equipo de Stamford Bridge: este Rüdiger, el que esta temporada ha tomado el mando en el conjunto blanco, habría sido determinante para ellos y les habría dado muchos puntos.

Es más, cuando se han reunido Pochettino y el mandamás en el conjunto de Londres, Todd Boehly, el primero siempre le ha pedido ejemplos como el de Rüdiger, es decir, de primer nivel, para elevar el rendimiento de su equipo, pero, ¿los hay? ¿Hay ahora mismo muchos centrales en el mundo al nivel de Rüdiger? Ya lo advertimos, no.

Uno de los mejores del mundo, a cero

Por tanto, es entendible el malestar de Pochettino por no tener bajo su mando a Rüdiger, y es que, si tenemos que tomar su rendimiento como justificación de tal cosa, este es incontestable. De hecho, fijándonos solo en lo más cercano, la pura actualidad, vemos como la aportación de un jugador fue clave en la tarde noche merengue de Champions League. Ayer ante el Nápoles, en la victoria del Real Madrid en el Diego Armando Maradona (2-3), el central germano anuló a Victor Osimhen, uno de los tres mejores delanteros centros del planeta. Y no es la primera vez que lo hace, ya consiguió tal cosa con un tal Erling Haaland la temporada pasada. Es decir, la desdicha de Pochettino por este motivo es la alegría de Florentino Pérez, que acertó de lleno fichándolo: el nuevo Militao ya es un hecho.