Casemiro se harta de Onana y el United pide lo imposible contra Ten Hag: llamada a De Gea y CR7

El Manchester United se quitó de encima a dos de las grandes estrellas en la historia reciente del club por orden expresa de su entrenador, Erik ten Hag, como son David de Gea y Cristiano Ronaldo, pero el equipo va en caída libre, señala a su meta, André Onana, y, por ello, se pide una solución imposible que dejaría las decisiones y el argumento del míster neerlandés por los suelos. Es decir, los red devils se ahogan, están con un pie y medio fuera de la Champions League tras caer ante el Galatasaray (2-3) y su estrella, Casemiro, está harto.

Tras la visita al Allianz Arena y el choque de ayer en casa ante la entidad de Estambul, el casillero del United está a cero con solo cuatro partidos por jugar, lo que poco menos que les sitúa como carne de eliminación en la fase de grupos de la UCL; aún hay tiempo para dar la vuelta a la situación, pero las sensaciones impiden creer en ello. Primero porque el equipo no carbura en su juego, falla demasiado de cara a gol, es muy endeble en defensa y tiene un portero, que fue uno de los fichajes estrella en época estival, que es un flan: ayer volvió a matar a su equipo con varios errores y está más que señalado.

Y fíjense si lo está, que el ex guardameta del Inter de Milan, por el que pagó el United algo más de 52 millones de euros en verano, ya tiene a la grada en contra, que no solo pide su suplencia, sino algo insólito: que el club contrate a David de Gea, que se halla sin equipo. Y no solo eso, también ha salido a la luz el nombre de Cristiano Ronaldo para solucionar el problema con el gol. Como lo oyen. Eso sí, esto no sucederá mientras el actual míster siga en el cargo, ya que fue él quien eliminó a los dos mitos de los red devils.

Y en medio está Casemiro, que en una acción del partido se vio obligado a salir al paso de otro fallo grosero del meta camerunés provocando un penalti y siendo expulsado; luego, no jugará el tercer partido, que es clave para los diablos rojos (perder sería decir adiós a la Liga de Campeones), este ante el Copenhague. Y la ausencia de Casemiro es muy dura para el United, máxime viendo cómo hace aguas su defensa, absolutamente catastrófica frente a los turcos, pero no solo para el equipo, también para el mismo brasileño, que, harto, pide soluciones urgentes.