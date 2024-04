Puede quitarle el Balón de Oro a Mbappé y Harry Kane y despedaza a Jürgen Klopp y Pep Guardiola

El Real Madrid está en semifinales de la Liga de Campeones y junto a los blancos están Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, además del Borussia Dortmund; ni qué decir tiene que en tres de esos equipos hay claros aspirantes al Balón de Oro 2024 por muchos motivos. Uno tiene que ver con la misma Champions League y otra con la Eurocopa, amén de los títulos nacionales; pues bien, una de las estrellas de estos equipos ha despedazado en su justo momento a Jürgen Klopp y Pep Guardiola.

Medido, taimado, preciso y concienzudo, así es Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y por números, situación del campo y temporada, claro aspirante al Balón de Oro. El futbolista inglés se asoma a una campaña de ensueño con la eliminación del City en la UCL, ya que podría ganar Supercopa, LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, méritos más que notables para considerarlo firme candidato a futbolista del año y si a eso sumamos que Inglaterra es clara candidata a llevarse la Eurocopa, el de Birmingham lo tiene todo para vestir de oro.

🚨🎙️ Jude Bellingham: “¿El Manchester City? Cuando me llamó el Real Madrid no me lo pensé dos veces”. pic.twitter.com/qMuUxoxFyY