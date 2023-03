Raúl González, Pochettino y Tuchel vigilan hoy el Bernabéu por el notición que podría anunciarse

Esta noche el Santiago Bernabéu se volverá a vestir de gala a partir de las 21.00 para albergar un importante encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool, un encuentro en el que los blancos parten como claros favoritos tras lograr tres goles de ventaja en el partido disputado hace tres semanas en Anfield. En tal caso, las dudas no dejan de rodear la figura de muchos futbolistas y, sobre todo, de un Carlo Ancelotti cuya continuidad en el club, a pesar de tener contrato en vigor hasta 2024, está en serio cuestionamiento.

Y es precisamente el técnico italiano el que tendrá muchas miradas puestas encima esta noche, miradas que de forma indirecta también apuntan a Raúl González, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino, los tres candidatos para ponerse al frente del vestuario del Real Madrid en el hipotético caso de que Florentino opte por cesar a Ancelotti de su cargo.

Perder la Supercopa de España en enero ante el FC Barcelona mostrando, además, una imagen muy pobre en dicho Clásico comenzó a mermar la figura del trasalpino, algo que se ha visto agravado en las últimas semanas con los tropiezos protagonizados por el Real Madrid en el campeonato liguero y los cuales brindan ya escasas opciones a los blancos de asaltar la primera posición de la tabla y alzarse con el título.

Amén de esta cadena de decepciones firmadas en este 2023, la imagen que está dando el equipo está aumentando el grado de descontento de la directiva del Real Madrid con el trabajo de Ancelotti y por ello el envite que deberá salvar esta noche el italiano tendrá especial incidencia en su futuro. Aunque acceder a cuartos de la Champions ni mucho afianzará la continuidad del italiano en Chamartín, una sorprendente eliminación alentaría a Florentino a tomar una decisión fulminante con el de Reggiolo.

Con los mencionados Tuchel, Pochettino y Raúl situados desde hace tiempo como las prioridades del conjunto merengue para dar un giro al proyecto, no titubeará el mandamás en anunciar la destitución de ‘Carletto’ si el Liverpool sale triunfante de una eliminatoria que está realmente encaminada para el conjunto español. No obstante, no sería la primera vez que el Madrid pasa apuros en el Bernabéu tras lograr un resultado muy gratificante en el encuentro de ida de un cruce de Champions: sin ir más lejos, en la postrera edición el Chelsea a punto estuvo de obrar un milagro de proporciones similares.