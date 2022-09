Rodrygo Goes reta a Nkunku y Leipzig: apuesta formal de 100 millones

La gestión del Real Madrid con dos apuestas fortísimas hechas por dos chavales brasileños (Vinicius primero y Rodrygo después) ha resultado ser un acierto absoluto. Al más que evidente logro de conseguir hacer de Vini un gran jugador a, en poco tiempo, una estrella, ahora se une la explosión de Rodrygo Goes, de 21 años, que, entre otras cosas, fue clave en la consecución de la Champions League 21/22. Hoy, el brasileño, asentado en el once de Ancelotti, reta al que pudo ser su sustituto, Christopher Nkunku, líder del rival blanco, el Leipzig (21.00, hora española)

Debemos hacer memoria para poner en perspectiva esta dupla formalizada en la actualidad por el de São Gonçalo y el de Osasco. El Madrid pagó lo mismo por los dos, 45 millones de euros, y por algunos momentos en sus inicios, en parte por su extrema juventud, muchas voces se alzaron para aventurar que Florentino había cometido una imprudencia de nada menos que 90 millones de euros. Hoy, las tornas han cambiado. Vini alcanza un valor de mercado de 100 millones de euros, desde los 35 que costaba en 2018, mientras que Rodrygo está ya, todo ello según Transfermark, en 60 millones, y subiendo.

Que Vinicius es ya uno de los tres extremos mejor valorados del mundo, si no el que más, es una realidad, una que va para largo, pero con su compatriota pasa tres cuartas partes de lo mismo. Y es que el extremo derecho del Madrid sigue marcado goles, cada vez se atreve más en el uno contra uno, trabaja en defensa y ataque y calidad y verticalidad van en aumento. Es por ello que en el Madrid no se arrepienten de haber apostado no solo por Vini sino también por Rodrygo.

Esta noche, como decimos, el Madrid se ve las caras ante el Leipzig de Nkunku en el Estadio Santiago Bernabéu -segundo partido de la fase de grupos de los merengues- y Rodrygo, no solo por lo visto la temporada pasada sino por esta, donde lleva dos goles y dos asistencias en cinco partidos, es una de las grandes bazas del Madrid de cara a portería, más aún tras la ausencia de Karim Benzema. Y aún hay más, en la casa blanca nadie duda que el crecimiento de Rodrygo todavía tiene muchas fases por alcanzar lo que le puede llevar en la misma dinámica que Vini; es decir, alcanzar al menos un valor de 100 millones de euros. Oro puro por los costados en Chamartín.

Así las cosas, si el Madrid duda si reforzarse fuertemente de cara al mercado de invierno no es por Rodrygo, sino por la edad de Benzema y por un Asensio con el que se cuenta poco (además, el balear acaba contrato). Las dos bandas del Madrid van para rato, son millonarias y pertenecen a Brasil; esta noche, nuevo escaparate para ellos.