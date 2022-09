Leo Messi aclara su futuro a Neymar y Ramos: el PSG, a contrarreloj

Para Leo Messi y Sergio Ramos la cuenta atrás va más rápido que nunca. En ambos casos sus contadores de días de gloria cada vez tienen menos arena en su reloj y cada paso que den de ahora en adelante será definitivo. En el caso del 10 de Argentina esta temporada puede ser la última en el club francés, toda vez que, como el camero, acaba contrato al término de esta temporada y aunque muchas voces piensan en París que ejercerá su opción de renovación una campaña más, el Mundial bien puede cambiar esta perspectiva. Presión añadida en el Parque de los Príncipes.

No solo la cita de Qatar será clave en el rosarino, está claro, ya que los éxitos del PSG pueden decantar la balanza, pero Leo Messi sí ha dejado claro a Neymar y Ramos, dos apoyos en el vestuario, que esta campaña será clave en su futuro inmediato al más alto nivel porque espera llegar al máximo a la cita de citas en suelo catarí; recordemos, última posibilidad que tendrá Messi de ganar un Mundial, y eso, para bien o para mal, condiciona sus energías, ya en números rojos. En este sentido, Fabrizio Romano es claro: “nada se decidirá ni planteará antes de la Copa del Mundo”

Es curioso como para los tres, entrando en esta terna también el 10 brasileño, varios años más joven que el capitán argentino y el ex capitán de España, la Copa del Mundo se presenta como una última posibilidad de alzar un título que, eso sí, el ex del Real Madrid ya ha alcanzado con La Roja (ahora mismo no entra en los planes de Luis Enrique). Pero focalizando esta circunstancia en el ex del Barça, Messi sí deja claro que tras Qatar tendrá casi claro su futuro.

Pero vayamos más allá en sus intenciones, como aclaran ciertas fuentes cercanas al jugador, una decepción mayúscula entre noviembre y diciembre (fechas de la competición más importante del mundo del fútbol) supondría una losa insalvable para Messi, que ya se vería con un pie y medio fuera del máximo nivel futbolístico continental, sin alicientes fuertes, entrando de lleno así la opción de que al término del curso 22/23 hiciera las maletas desde la capital gala rumbo a un retiro en suelo americano o árabe. Veremos. Lo que sí está claro es que, si Neymar y Ramos están acelerando de cara a la cita para Brasil y España, Messi tiene casi todas sus cartas puestas en ella, casi como un todo o nada. Ni que decir tiene que para el club francés la decisión de Messi, para bien o para mal, mete presión al proyecto, que se podría ir sin premio Champions tras dos años con el Big-Three.