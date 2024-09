Rodrygo le puso las cosas claras a Endrick: Madrid se basa en la jerarquía; seleccionó a sus amigos

La competencia en el Madrid está a la orden del día, no es fácil hacerse un espacio y menos permanecer toda la temporada como titular. Los que sí lo logran se ganaron el derecho de hacer historia, incluso Carlo Ancelotti confirmó que para él nadie es imprescindible, aunque Rodrygo ya está un paso más arriba que algunos. El brasileño ha ido de menos a más y sus recientes declaraciones confirman su comodidad.

La fórmula le está funcionando a Ancelotti, la parte ofensiva está respondiendo y por más que hay detalle por afinar, su Madrid no defrauda a la hora de atacar. Rodrygo sabe que su compatriota Endrick no solo es un compañero, sino también alguien que le puede quitar el puesto, por ende, el ex Santos aseguró que su amistad con Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr. ha traspasado fronteras, reflejando esa química en el terreno de juego.

El factor Rodrygo

Rodrygo permanece en Real Madrid hasta la fecha no solo por su talento, su adaptación a la dinámica de Carlo Ancelotti ha sido premiada con su titularidad. Pero por encima de todo está el factor fundamental que es la buena relación que existe con sus compañeros de arriba. “Mi relación con Mbappé, Bellingham y Vinicius es muy buena”, contó el delantero.

Sin espacio para Endrick

Es un hecho que Rodrygo llegó antes que Endrick, tiene unos cuantos años más en cuanto a la edad y es la primera opción hoy en día para Ancelotti cuando se trata de empezar un partido. Sin mencionar al recién llegado de Palmeiras, Rodrygo agregó que “todos los días somos mejores y más amigos”, refiriéndose a Mbappé, Bellingham y Vini.

La mejora del brasileño

No fue nominado al Balón de Oro de esta edición y fue un dolor de cabeza para el sudamericano que supo ganarlo todo con el Madrid la temporada pasada, incluso compartiendo sus trofeos en redes sociales para darle un mensaje al público. Sin embargo, nada le impide seguir dejando su sello, como los 223 partidos con camiseta galáctica y sus 55 goles y 43 asistencias. En total ya lleva 13.209 minutos jugados con el cuadro de Valdebebas.