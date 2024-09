Serie A y Bundesliga ridiculizan a Florentino: despilfarró 63M, peor que Hazard y víctima de La Roja

Tiene solo 26 años, es decir, a priori, la mejor etapa en la vida de un futbolista profesional, cuando alcanza el cenit y el equilibrio ideal entre la experiencia y el poderío físico, y sin embargo en el caso de la que fuera apuesta difícilmente entendible de Florentino Pérez y Zinedine Zidane por valor de más de 60 millones de euros -concretamente, por unos 63 kilos- esa armonía no solo está lejos de aplicársele, sino que le es esquiva.

Uno más de tantos en su carrera

Luka Jovic no estará entre los elegidos de su equipo, el AC Milan, para la disputa de la Champions League 24/25, donde los rossoneri tratarán de llegar lejos, previo paso por una ronda liguera en la que se verán las caras ante Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Slovan Bratislava, Brujas, Girona, Dinamo de Zagreb y Estrella Roja. O lo que es lo mismo, el fichaje más caro del Madrid junto a Eden Hazard en la temporada 19/20 vuelve a recibir otro varapalo en su accidentada carrera.

Y conforme avanza esta (la andadura de Jovic en la élite del balompié) más se hace doloroso el gasto innecesario que llevó a cabo el club madrileño con el jugador serbio, toda vez que no ha funcionado en ningún equipo desde que se confirmara que no daba el nivel para el club blanco, lo que incluye a la Serie A y la Bundesliga. Por eso es visto como un fichaje todavía peor que el de Hazard, ya que, aunque el belga fue más caro y fracasó, al menos su estatus no hacía presagiar su calvario. Por el contrario, Jovic, que nunca ha sido un nueve al uso, sí es para lo que lo fichó el Madrid y, claro, a Zidane (entrenador por aquel momento) no le funcionó.

Partido ante España

De modo que el Real Madrid y Florentino Pérez evitarán verse las caras en la Liga de Campeones con Jovic, cosa que no hará hoy España (20.45, hora española) en su estreno en una nueva edición de la Nations League. Los de Luis de la Fuente visitan a una Serbia en la que Jovic hará de ariete y peligro local ante las bajas de Milinkovic-Savic, Mitrovic y Vlahovic.