Sheikh Jassim y el nuevo United dinamitan Europa y el PSG: Al-Khelaïfi y la vía millonaria de Neymar

Sabemos por los informes de la Premier League que el Manchester United, el Chelsea y el Newcastle están interesados en la situación de Neymar Júnior, que no solo es crítica en París por su desconexión con el club y la grada del Parque de los Príncipes, sino que ha pasado a un nuevo estadio con las protestas frente a su casa y la casi asegurada marcha de Leo Messi. Pero este triunvirato sabe que es el esbozo de un imposible, que solo puede allanarse en realidad mediante la compra del club inglés por parte de Sheikh Jassim, al menos en clave del Paris Saint-Germain.

Nada hecho, los Glazers tiene la última palabra

Si bien no hay nada hecho con respecto al futuro del Manchester United y su propiedad, lo cierto es que el banquero qatarí Jassim, que está en sintonía con la cúpula del Paris Saint-Germain, estaría más cerca de hacerse con la entidad histórica de la Premier League, según publica The Telegraph, mediante una oferta ya planteada de 5.000 millones de libras esterlinas, más de 5.700 millones de euros, que estarían evaluando el The Raine Group, el banco de inversión estadounidense que, entre otras cosas, ha jugado un papel importante en la venta del Chelsea. Sobre ello, el mass media asegura que la oferta sería un ultimátum sobre el que deben decidirse los Glazers, que valoran el club en una cantidad mayor, 6.000 millones de libras. The Raine Group ejerce de intermediario entre los actuales propietarios y los posibles compradores, donde también hay una fuerte puja por parte de Jim Ratcliffe.

El PSG, preparado

Lógicamente lo que más le conviene al PSG en el asunto Neymar Júnior es que la oferta que prospere es la de Jassim, básicamente porque este proyecta, según informaciones relativas a los red devils, el fichaje del 10 de la canarinha como gran estrella del mercado de los diablos rojos, un jugador, el sudamericano, que a día de hoy es un problema en París, tanto para el club, para él mismo, así como por el citado descontento que genera su estancia. Por tanto, el propietario del club francés, Tamim bin Hamad Al-Thani, con Nasser Al-Khelaïfi como máximo gestor, están siguiendo el proceso en Old Trafford muy de cerca, ya que puede ser la salida que más desean, la venta del brasileño, con el que ya reconocen haberse equivocado al renovarlo.

Como saben, Neymar se abre a salir este verano, incluso bajándose algo el salario, que en la actualidad se va más allá de los 40 millones de euros por temporada, sin embargo para ello se debe respetar su contrato, más o menos hasta 2027. Como comprenderán, hay pocos bolsillos capaces de prometerle tal cosa y el PSG sabe que es de sus pocas salidas con Neymar.