Florentino Pérez y Al-Khelaïfi vuelven a chocar por Kylian Mbappé: deja de piedra a más de uno

En las últimas fechas ha transcendido desde Francia, a través de muchas fuentes, el supuesto interés de nuevo despertado por parte del entorno de Kylian Mbappé de abrir el abanico de posibilidades de salida del Paris Saint-Germain que posea el crack en 2024, donde el Real Madrid ascendería al primer escalafón. Esto ha tenido de nuevo su impacto en Al-Khelaïfi y su relación en punto muerto con Florentino Pérez. Y también hay respuesta blanca.

De un lado, no ha gustado en el PSG que, a tanto tiempo vista, el jugador o quien sea de su entorno vuelva a colgar la duda sobre el futuro del 7 del PSG, lo que, creen en París, podría desestabilizar más al club en un momento de profunda crisis deportiva, tras los fracasos en Champions y Copa y con la continuidad de Leo Messi y Neymar Júnior en el alambre. Lógicamente tampoco ha sentado bien que el Real Madrid vuelva a aparecer en escena.

Objetivo blanco, muy claro

Si bien el Madrid está concentrado en lo que pueda hacer en lo que resta de Champions League esta temporada y en el próximo mercado de fichajes, con Jude Bellingham en mente, tampoco se ha sentido satisfecho con el uso que del club se hace en el caso Mbappé, habiendo dado una respuesta contundente a Al-Khelaïfi y al mismo entorno del jugador: no, el Madrid no piensa en el futbolista ni en este próximo verano ni en el siguiente. Es más, el Madrid ha contratacado con dos nombres como objetivos reales: uno, el del centrocampista del Borussia Dortmund; el otro, el de Erling Haaland.

En definitiva, al PSG no le gusta ni que Mbappé deje caer dudas sobre su futuro ni que estas den alas al Madrid, pero a los blancos, que les agota este asunto, tampoco le resulta placentero que se use su nombre para agrandar todavía más la cuenta del delantero de Bondy. En este sentido, tanto Al-Khelaïfi como Florentino responden con dureza a estos tumores: no, ni el PSG vende o quiere venderlo ni el Madrid va a comprarlo… salvo que falle Haaland y Mbappé declare su amor eterno al Madrid públicamente. Algo nos dice que esta historia está lejos de haber terminado y el próximo mercado de fichajes quizá abra un nuevo culebrón.