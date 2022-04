Todos hacen lo mismo: Guardiola se vuelve prehistórico, como Simeone

“En la prehistoria, hoy y en 100.000 años es muy difícil atacar un 5-5-0”, con esas declaraciones de Pep Guardiola terminaba el encuentro entre el Manchester City y el Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League, lo mismo debió pensar Simeone al finalizar el partido de ayer después de lo sucedido en la segunda parte. Tras esas palabras, se abrió un durísimo debate acerca del juego del conjunto colchonero y su manera de afrontar el partido ante los citizens. Simeone nunca quiso salir al paso, pero sus detractores si quisieron apoyar al técnico catalán.

Grandes voces autorizadas y leyendas de este deporte criticaron con dureza el juego del Atlético de Madrid, no entendían que un equipo con esa plantilla y con esos jugadores no pasaran del centro del campo y solo se dedicaran a defender y esperar el milagro de una contra. Sacchi o Van Basten ha sido algunos de los más críticos con los rojiblancos: “Cuando juega el Atleti es mejor ponerse algo en Netflix”, apuntaba el neerlandés. “Juega como si estuviera en los años 60”, comentaba el italiano.

Ayer se jugó el partido de vuelta y volvían a enfrentarse dos estilos, el bonito y el feo, Guardiola contra Simeone, el divertido contra el aburrido. La primera parte las fuerzas estuvieron muy igualadas, por momentos atacaba el City y por momentos atacaba el Atlético de Madrid, partido de ida y vuelta, aunque sin ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos. Pero todo cambio en la segunda parte.

En el segundo tiempo volvió a verse esa diferencia de juego, solo un equipo divertía, era entretenido, jugaba bonito y te hacía querer dejar de ver Netflix para poner el partido, pero, para sorpresa de todos los detractores del fútbol del ‘Cholo’, aquel equipo que atacaba y arrinconaba al rival era el Atlético de Madrid, y no el Manchester City.

Es cierto que no le quedaba otra, o atacaba o se le escaparía la eliminatoria sin ni siquiera intentarlo, pero tal y como se ha hablado estos días del equipo de Simeone, parece que el Atlético de Madrid solo esperaría en su área a esperar el milagro de una contra, pero no fue así. En la segunda parte salió, mordió y por muy poco no noqueó al rival. Suyas fueron todas las ocasiones del segundo tiempo, y en las botas de Correa, Joao Félix, Luis Suárez o De Paul estuvo la clasificación de los rojiblancos.

Pero donde quedó demostrado que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos fue en el minuto 88. Contra del Manchester City por parte de Foden, Felipe se tira al suelo para despejar el balón, y ya con el esférico fuera, el defensa del Atleti le tira una patada al inglés. Mal comportamiento, expulsión clara, y los colchoneros se quedaron con 10. Todo tenía que haber quedado en eso, pero los citizens saben como va esto del fútbol y no dejaron pasar la oportunidad.

Desde el minuto 88 al 93 no se jugó nada debido a la tangana que se montó por esa patada. El arbitro dio 9 de añadido, pero de esos nueve minutos, no se jugaron de seguido más de 1. Eternas interrupciones, caídas de Ederson al suelo, perdidas en los saques de banda, faltas, calambres… un sinfín de triquiñuelas para perder tiempo que antes de este partido parecía que solamente podía cometer el Atlético de Madrid y ni por asomo podía hacer esas cosas el Manchester City, pero ayer quedó demostrado de nuevo, que cuando un quipo arrecia, todos juegan igual, y que cuando la soga aprieta, harás lo que sea para sobrevivir, seas Guardiola, Simeone o Ancelotti. De ahí que el ‘Cholo’ aplaudiese de forma irónica al final del encuentro. "¿Defender y perder tiempo? no nos quedó otra. No nos gustó, pero no nos quedó otra. El Atlético estuvo brillantísimo", Señalaba Pep en rueda de prensa.