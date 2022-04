Haaland no será el único, gran operación de Pep Guardiola y el City

Si finalmente Erling Haaland acaba aceptando la oferta del Manchester City, y no la del Real Madrid, y acaba jugando la temporada que viene en el Etihad Stadium y no en el Santaigo Bernabéu, el conjunto dirigido por Pep Guardiola tendrá que cumplir lo pactado y pagar al noruego una cantidad de 600.000 euros semanales para así poder llegar a los 30 millones de euros netos que abarca la operación del delantero del Borussia Dortmund, tal y como ha publicado el Daily Mail.

Erling Haaland tiene actualmente 22 años, los mismos que Phill Foden, que al igual que el noruego, es uno de los jóvenes con más proyección del fútbol europeo, y por ello, la diferencia salarial entre ambos jugadores no podría ser tan alta. A principios de temporada el canterano del Manchester City pactó con el club una mejora de contrato, aún no firmada, que ascendería su remuneración hasta los 213.000 euros semanales, pero, según informa el Daily Sun, esta cifra se modificaría si el atacante ex del RB Salzburgo aterriza en el Etihad Stadium, y no sería el único caso.

La situación salarial de otros jugadores importantes de la plantilla como Riyah Mahrez también tendría que sufrir una modificación. El atacante argelino cobra actualmente 230.000 euros cada 7 días, un total de 890.000 al mes. Una cantidad muy lejana a la que cobraría Erling Haaland siendo el ex del Leicester City uno de los pesos pesados del vestuario citizen. Actualmente es el máximo goleador del equipo con 22 goles, y el que más tanto ha anotado para su equipo en la Champions League, FA Cup y EFL Cup.

Por su parte, Raheem Sterling sigue sin renovar y su contrato termina en junio de 2023. Ambas partes mantienen conversaciones para realizar una ampliación de su vinculación con el club. Actualmente el internacional inglés cobra 334.000 euros a la semana, lo que le convierte en el cuarto futbolista mejor pagado de la plantilla, solo por detrás de Kevin de Bruyne, que posee el puesto número 1 con 1.77 millones de euros cada 7 días y Jack Grealish, que recibe 357.000 euros.

Por lo tanto, la llegada de Erling Haaland al Manchester City, además de suponer un gran desembolso por parte del conjunto inglés, también implicaría llevar a cabo una inversión muy importante en las mejoras salariales de otros miembros de la plantilla para equilibrar el status dentro del vestuario. No saldrá nada barato el traspaso del noruego.