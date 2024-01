Top-3 y Guardiola puede juntarlo con De Bruyne, Rodri y Bernardo por 29M: Barça y Arsenal, hundidos

No es un secreto que el Manchester City en general y Pep Guardiola en particular han puesto un acento en pleno mercado de fichajes invernal por un jugador que es top-3 en su puesto en el mundo, que ilusionó como pocos a un Barça incapaz de llegar su precio, tal y como le sucedió al Arsenal, y sobre el que ahora los skyblue presionan no solo para llevárselo en verano, sino para hacerlo por un precio de risa, nada más que 29 millones de euros.

Junto a Rodri

Es el medio de comunicación inglés, Daily Star, quien asegura que la posibilidad de que el Manchester City pueda tener éxito en el fichaje de Joshua Kimmich por solo 29 millones de euros es relativamente alta. No olvidemos que el jugador ya ha mostrado su disconformidad con el Bayern de Múnich en diferentes tramos de las dos últimas temporadas y que, como le sucede a Alphonso Davies, pretendido por el Real Madrid, acaba contrato en 2025.

Una fecha a tener en cuenta

Hagamos por tanto hincapié en dos particularidades que hacen de la unión Kimmich-City algo factible: una, el jugador acaba contrato en junio de 2025, como ya se ha dicho, y no ha querido renovar con el club muniqués, lo que obliga al Bayern a buscar una solución para no verlo marchar gratis en la fecha señalada. Además, el jugador y su entorno se muestran proclives a aceptar la propuesta del equipo del Etihad Stadium.

Ni que decir tiene que juntar al alemán con jugadores de la talla de Rodri, Kevin de Bruyne o Bernardo Silva harían del vigente campeón de Europa un equipo todavía más temible. A la vez, esta salida rumbo al equipo citizen sería un jarro de agua fría para equipos que han tentado a Kimmich, como el Barça y el Arsenal, y que además son rivales del conjunto inglés, los culés en la Champions y los gunners en Europa e Inglaterra.