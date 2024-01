Kylian Mbappé sonríe; Al-Khelaïfi llora: cuando todo estaba perdido, Florentino Pérez juega su carta

El futuro de Kylian Mbappé puede estar lejos de París, es más, se asegura desde fuentes cercanas tanto al club de la Ligue 1 como al crack nacido hace 25 años en Bondy que el único motivo de que el goleador no haya dado una respuesta al PSG en pleno mes de enero y referente a su renovación responde precisamente a eso: tiene decidido dejar el Parque de los Príncipes al término de la presente campaña, de modo que, ante esa tesitura y cuando parecía que la Premier League se acercaba al jugador, su valedor más importante en la capital de España mueve ficha.

Único padrino, pero el más importante

Hablamos de Florentino Pérez, quien, con la información de The Times acercando al crack de les bleus a la liga inglesa y todavía más al Liverpool, ha jugado su carta haciendo virar todo el culebrón para dejarlo a estas alturas más cerca del Madrid que de ningún otro club, incluido el mismo Paris Saint-Germain. Aseguraba el mass media inglés que el futbolista estaba molesto con el ultimátum del club español sobre esos 15 días de margen que le habría impuesto el club español en este mes de enero para que se decidirá y que por eso miraba ahora a la liga inglesa, sin embargo Florentino tiene su peso en este asunto, y lo está jugando.

Hasta tal punto que es ahora la información de Footmercato quien deja con la miel en los labios a la poderosa liga británica con el movimiento exprés blanco. Hablamos, como es lógico, de ese viejo acuerdo verbal entre el mandatario y el jugador que vuelve a tomar pujanza y se constituye hasta hacerse efectivo. Es decir, sabemos que muchas voces importantes en el Real Madrid desaconsejan el fichaje del punta, pero es precisamente Florentino quien se opone a ello, básicamente porque cree que es el mejor y, además, considera este fichaje un asunto personal.

Así, el medio de comunicación francés destaca que no solo el jugador y el Madrid se entienden, sino que tienen un acuerdo para firmar al final de temporada, y en Francia cuaja esta idea sobre aquello que dijo recientemente el crack galo al respecto del PSG al término de la Supercopa de Francia: dejará dinero en caja, el Madrid lo abonará y todos contentos. Eso sí, no esperen un OK público en próximas fechas, ya que el supuesto acuerdo entre Florentino y el jugador tiene cláusula de silencio hasta que la temporada expire, principalmente para no dañar a las partes, pero ahora sí vuelvan a pensar en Mbappé vestido de blanco en junio, en estos momentos es la idea que tiene el capitán de Francia, que es la misma sobre la que no se mueve quien manda en el Santiago Bernabéu. Como puntilla para Liverpool y PSG, un hecho, es la primera vez que la estrella gala acaba contrato en unos meses, nunca antes se quedaba sin club en junio, y eso en París es muy sospechoso.