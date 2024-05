Traccionado por Barça y Liverpool, José Mourinho ataca el error por Klopp y Xavi: venganza Champions

No solo sonó con insistencia, sino que fue uno de los favoritos por el FC Barcelona para sustituir a Xavi Hernández una vez este dijo que se iba y que esa decisión era inamovible, después llegaron las palabras negativas de Deco y su roce con este protagonista, y finalmente el entrenador catalán se retractó de su decisión y se ha quedado. Con el Liverpool la cosa ha sido peor, más que nada porque lo tenían acordado a falta de la firma, y a los dos, a ‘reds’ y culés, se dirige José Mourinho en este asunto.

El entrenador del que hablamos, en la agenda de Barça y Liverpool por las salida de Xavi y Jürgen Klopp, es Ruben Amorim, que lo empezó a formalizar con el Barça cuando los blaugranas se echaron para atrás y con el Liverpool incluso hubo contactos para firmar, cosa que pegó un giro en favor de Arne Slot, entrenador del Feyenoord, que dirigirá al club de Anfield, pero Mou piensa que se están equivocando.

“Es una pregunta que no debería responder, pero ¿qué puedo decirles? Me gusta él como persona, me gusta como entrenador. Creo que es capaz de entrenar en cualquier liga y es capaz de entrenar en cualquier club. Pero está en una buena liga y está en un gran club. Es su decisión y dependerá, o no, de los clubes que lo quieran o no. Convencerlo, con más o menos argumentos. Lo que tengo claro es que me gusta la persona y me gusta el entrenador”, comentó en Mais Futebol.

Campeón de mucho mérito

Recordemos que Amorim ha llevado al Sporting de Portugal a lo más alto, ganando cuatro títulos, y no solo eso: si gana este fin de semana al Portimonense se hará con el título liguero portugués. Por eso, por ser un gran entrenador, tal y como advierte Mou, hay otros gigantes que no le pierden de vista, entre ellos un Bayern de Múnich que lo tiene casi cerrado con Ralf Ragnick pero que si esto se tuerce bien podría mirar esta opción, o el Chelsea y el United, que atisban cambios en sus banquillos. Si se queda en el quipo portugués, Amorim tendrá la opción de vengarse de Barça y Liverpool en la Champions League.