Tuchel viaja a Madrid aturdido, como Kane y CR7: tras Rangnick y Zidane, este sí sería su recambio

El Bayern de Múnich se juega este próximo miércoles no solo la mitad o tres cuartas partes de la temporada, sino toda ella en un duelo complicado, y lo hace en el Santiago Bernabéu ante el catorce veces campeón de Europa, un Real Madrid que lleva alcanzando las semifinales durante las cuatro últimas temporadas, y todo ello tras el 2-2 del Allianz Arena. Y por si estos datos no fueran suficientemente intimidantes, Thomas Tuchel llegará a Madrid con el runrún del candidato número uno a sustituirlo en estos momentos, uno que asombra a Harry Kane y Cristiano Ronaldo.

Contactos ya existentes

Y es que, así como las dos temporadas de Erik ten Hag en el Manchester United, plagadas de líos y pocos resultados, son vistos en el equipo inglés como suficiente argumento para cambiar de aires, el Bayern también lo cree y por eso, afirma Sky Sports, se ha puesto en contacto con el entrenador que echó a CR7 del United, también a Jadon Sancho, para que sea el técnico de Harry Kane en la campaña 24/25.

No ha ocultado el club germano que Ralf Rangnick había sido tentado por parte del club alemán y que este se ha echado para atrás, también reconoce el club contactos con Zinedine Zidane, sin embargo, lo del francés parece difícil, ya que el ex del Real Madrid no se decide a dar una respuesta, de ahí que el Bayern piense en un Ten Hag con buenas referencias y que, parece, tiene las horas contadas en Old Trafford una vez acabe la temporada y arranque el mercado.

El mass media apuntó que Ten Hag ya sabe del interés del Bayern, aunque lanzó balones fuera sobre su cambio de aires motivado por el deseo del United en sustituirlo. Sobre su relación con los diablos rojos dijo que: “trabajo bien con ellos (United), estamos alineados, nos comunicamos todos los días. Ya hay gente nueva en una nueva estructura y nos comunicamos a diario. No pienso en términos de peligro. Pienso en oportunidades. Nunca pienso en los problemas, pienso '¿cómo solucionamos esos problemas o los evitamos?”. El Bayern, así, confiaría en Ten Hag para tumbar a Xabi Alonso en la Bundesliga 24/25.