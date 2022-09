Venta imposible: Florentino y Ancelotti se comen al estorbo del Madrid

Parece increíble pero es cierto. Mariano Díaz va a seguir otra temporada más siendo jugador del Real Madrid y está dispuesto a pasar un año más completamente en blanco. La situación del delantero hispano dominicano es algo complicado de entender ya que lleva ya cuatro años de manera ininterrumpida en la primera plantilla del conjunto blanco, desde que volvió tras su traspaso procedente del Olympique de Lyon, y cada curso que ha pasado ha sido todavía más desastroso que el anterior para sus intereses.

Ni a las órdenes de Zinedine Zidane antes, ni bajo la batuta de Carlo Ancelotti más recientemente, el ariete no ha encontrado las oportunidades por las que tanto ha peleado en el conjunto blanco. Empeñado en triunfar como jugador del Real Madrid, a sus 29 años parece que ese sueño ya se ha perdido después de tantos reveses sufridos, pero lo inaudito es que Mariano sigue peleando por ello pese a que sabe que no va a tener la más mínima oportunidad de alcanzar su meta.

Ya desde inicio de verano, Carlo Ancelotti se sentó con él, mantuvo una charla tranquila y le explicó cara a cara cuál era su situación en el equipo. Por si los escasos minutos del pasado curso no habían sido un mensaje suficiente, Carletto le expuso que este año las cosas no iban a cambiar o que incluso iban a ser peores, que no iba a tener oportunidades y que tenía vía libre para marcharse a cualquier otro equipo en busca de minutos. Esto viene siendo así verano tras verano, pero de una manera difícil de entender Mariano se sigue aferrando a su contrato y se resiste a salir del Madrid pese a que ofertas no le han vuelto a faltar una vez más.

Ahora, el mercado va a cerrarse y el delantero va a seguir formando parte de la plantilla madridista pero sabe que sus ocasiones para demostrar algo van a ser contadas a lo largo del año entero. Hasta el momento no ha jugado ni un solo minuto en partido oficial y su primera oportunidad en esta temporada va a tardar en llegar. Él lo sabe, pero está decidido a cumplir el último año de contrato que le resta por delante aunque sea a costa de no jugar y perder otro año más de su carrera deportiva.