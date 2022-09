Último golpe a Laporta: sueño roto, Bernardo Silva elige a Guardiola

A Joan Laporta le han dado el que seguramente sea ya su último golpe del verano. Otro revés más para las aspiraciones del Fútbol Club Barcelona en un mercado de fichajes en el que ha conseguido incorporar a grandes nombres como Lewandowski o Koundé, pero en el que también le han dado varias ‘calabazas’ y ha recibido un buen número de negativas. Eso, o que las estrecheces económicas le han impedido reforzar todavía más la plantilla.

El mercado está a punto de cerrarse y uno de los grandes sueños que tenía el presidente del Barça era Bernardo Silva. Esperaba Joan Laporta poder hacer un milagro, convencer al jugador, al Manchester City y cuadrar las cuentas a última hora, pero nada de eso va a suceder y el talentoso futbolista portugués va a seguir jugando de manera irremediable en la Premier League. Y no es una sensación del Barcelona, es que el propio interesado así lo ha manifestado: “No he recibido ofertas, me quedo en Manchester y la decisión está tomada”, dijo el luso después de la goleada que le propinó el City al Nottingham Forest por 6-0 en la jornada intersemanal de la Premier.

De esta manera se pone punto y final a uno de los culebrones del verano, aunque ha tenido poca mecha. En el Barcelona tanto Joan Laporta como Xavi han hablado en los últimos días abiertamente del interés en hacerse con los servicios de Bernardo Silva y no han escatimado en elogios para el atacante portugués, pero al final van a tener que conformarse con seguir mirándolo por la tele porque no van a lograr que desembarque en el Camp Nou para ponerle la guinda a la plantilla azulgrana.

El jugador es una pieza importante además para Pep Guardiola y asi lo ha dejado ver siempre. El técnico catalán nunca ha dejado de contar con el futbolista, e incluso llegó a ser titular en esta última jornada de la Premier League, por lo que sigue siendo uno de los mejores valorados de la plantilla en el Manchester City. Ahora, tendrá que centrar la cabeza, olvidarse del Barça y arrimar el codo para pelear con los citizens por la Champions League.