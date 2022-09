El Atleti no le quiere y se lo da al Barça: Xavi tiene nuevo fichaje

No ha sido un gran mercado de fichajes para el Atlético de Madrid. Los problemas económicos que atraviesa el club debido a la elevada masa salarial de la plantilla y la no consecución de ningún título la temporada pasada han obligado al conjunto rojiblanco a no acometer este verano ninguna gran operación y mantener a la gran mayoría de su plantel para el curso 2022/2023. Los de Simeone han podido incorporar en este mercado de fichajes a Nahuel Molina por 20 millones de euros, Samuel Lino por 6,5 millones de euros (cedido al Valencia), Sergio Reguilón en calidad de cedido, Axel Witsel gratis y la vuelta de Álvaro Morata y Saúl Ñíguez completan el apartado de llegadas al Cítivas Metropolitano.

A pesar del escaso movimiento del conjunto rojiblanco comparado con las temporadas precedentes, el Atlético de Madrid no ha perdido calidad en su plantilla, solo la salida de Renan Lodi a última hora ha trastocado los planes del ‘Cholo’, que tenía en el brasileño un hombre de confianza, pero que suplió rápido con la llegada de Reguilón. Ahora, con el objetivo logrado de cerrar el mercado de fichajes sin perder a ninguna de sus grandes piezas, toca solucionar el problema de la elevada masa salarial, y ahí es donde entra Antoine Griezmann.

El francés llegó en el verano de 2021 cedido por el FC. Barcelona por dos temporadas con una opción de compra obligatoria por valor de 40 millones de euros si el francés disputa al menos 45 minutos del 50% de los minutos de todos los partidos en los que estuviera disponible durante su segundo año de rojiblanco, si esto ducede, el club tendrá que comprar obligatoriamente a Antoine Griezmann, algo de lo que no están nada convencidos en la junta directiva debido al escaso rendimiento que ofreció ‘El Principito’ la temporada pasada.

Por eso, este año Antoine Griezmann pese a estar libre de lesiones, no ha saltado al campo de inicio en ninguno de los partidos que ha disputado el Atlético de Madrid en liga, pero el calendario tan apretado que existe este año debido al Mundial de Qatar, y los partidos cada 3 días que disputará el club debido a la Champions League y la Copa del Rey obligará al ‘Cholo’ a tener que emplear en más ocasiones de las que desea la entidad rojiblanca al francés en su once titular, por eso Simeone le está dando entrada a partir del minuto 60 en cada partido, porque Enrique Cerezo y su equipo han echado cuentas y saben lo que tienen que hacer para no hacer efectiva la cláusula que una al galo con el FC. Barcelona.

Ya lo ha dicho Simeone, él es un hombre de club, el equipo está por encima de todo, no desobedecerá las órdenes que viene de arriba, y si Antoine Griezmann no se gana la continuidad en las pocas oportunidades que tenga en el campo, Xavi Hernández contará el año que viene un nuevo fichaje inesperado que impondrá más competencia aún en la ya poblada delantera del club azulgrana.