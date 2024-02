Xavi se desespera en el Maradona: Robert Lewandowski y Gündogan, furiosos con un veterano blaugrana

El Barça llegaba a Nápoles con ganas de demostrar ser capaz de ser un equipo relevante en la Champions League, una competición donde hace dos años que el conjunto blaugrana era incapaz de superar la fase de grupos. Sin embargo, pese a mostrar un juego más que correcto a lo largo de los primeros 60 minutos, los de Xavi fueron capaces de imponer una superioridad que acabó resultando en un empate a 1 que dejó con mal sabor de boca a la parroquia blaugrana, que vio la mejor versión de los suyos desde hace mucho tiempo.

Doble nota positiva y un suspenso muy costoso

El partido del Barça fue más que correcto, especialmente gracias a la aparición de dos veteranos que saben mejor que nadie lo que implica competir en la máxima competición continental. Y es que, en el Maradona, Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan sacaron a relucir una gran versión con la que lideraron a los suyos hasta lograr el primer gol, obra de Robert Lewandowski que, tras asistencia de Pedri, transformó el primer, y único tanto de los suyos.

Por su parte, Gündogan volvió a mostrar esa versión que conquistó a Pep Guardiola en el Manchester City, donde gracias a su gran capacidad de llegar desde segunda línea y ser relevante en el último tercio rival, causó auténticos estragos en la defensa napolitana.

Con todo, la noche no pudo ser perfecta en el Maradona, donde un fallo importante de Íñigo Martínez condenó al Barça a tener que ganar en el Camp Nou si quiere superar los octavos de final. El ex del Athletic Club falló al intentar anticipar a Osimhen, que superó claramente al vasco en una acción que dejó al nigeriano solo ante un Ter Stegen que no pudo hacer nada para salvar a los suyos en el único disparo entre los tres palos de un Napoli que fue inofensivo hasta la ocasión de Osimhen.

Así pues, desesperación total para Xavi Hernández que vio como los suyos dejaron escapar una victoria que tenían en sus manos ante el Napoli, tirando por la borda una oportunidad única para dar un paso adelante de la mano de un Lewandowski y un Gündogan que soñarán con el fallo de Íñigo Martínez.