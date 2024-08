Yamal y Güler, solo el principio: 6 joyas a las que hay que seguir sí o sí; Barça y Madrid lo hacen

No es un exceso afirmar que, con el permiso de Robert Lewandowski y pese al fichaje de Dani Olmo, Lamine Yamal parte como la auténtica figura de este FC Barcelona. Pero tampoco pecaríamos de ser exagerados si afirmamos que Arda Güler tiene todas las papeletas para ser la revelación desde la medular del Real Madrid, sobre todo por la larguísima temporada que espera a los merengues y por la ausencia de Toni Kroos, que deja un hueco enorme. Y como ellos dos, otros seis jugadores buscan consolidarse.

Zurdos de oro

Por tanto, el jovencísimo jugador de la cantera culé está temporada tendrá el más difícil todavía: ser regular no solo en su juego, sino efectivo para darle los guarismos al Barça de Flick que no tuvo el de Xavi. O lo que es lo mismo, al espluguense no le bastará con ser un jugador sumamente desequilibrante, Yamal deberá aportar números. Güler, por el contrario, lo tiene más complicado para asomar la cabeza en este Madrid, sin embargo, las lesiones aparecerán con siete competiciones por disputarse y es de los pocos junto a Bellingham que puede jugar tanto arriba como en la medular.

De París y Mánchester a Madrid y Barcelona

Y si Yamal es ya una certeza a la que se le pide todavía más y Güler tratará de reivindicar su zurda en el Madrid de las estrellas, Gavi y Endrick son las otras incógnitas en Barça y Madrid. Por un lado está el jugador de La Masia, ya recuperado de su grave lesión y al que todos miran en can Barça como un auténtico fichaje de oro… si regresa bien. Por otro lado, Endrick es el enigma que debe funcionar para el Madrid, por el montante pagado, la expectación generada y precisamente por el fiasco del Barça con Vitor Roque.

Ahora bien, Madrid y Barcelona son solo dos estaciones para las joyas a seguir, ya que París, por ejemplo, busca confirmar a Zaïre Emery, que fue la sensación de la pasada campaña y se calló al final de la misma, y João Neves, el chico maravilla fichado este verano y llamado desde el minuto 0 a gobernar la sala de máquinas de todo un PSG. A la vez, Leny Yoro y Kobbie Mainoo son las esperanzas jóvenes de un United que quiere volver a ser grande.