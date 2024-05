James Rodríguez revoluciona Liverpool, Argentina, EEUU y LaLiga: ¿con Sergio Ramos o Keylor Navas?

La historia de James Rodríguez en el futbol de élite no fue como apuntaba a ser desde sus inicios en Porto y Mónaco, y por algún motivo su historia la hemos visto una y mil veces con jugadores de un enorme talento pero que no terminan de explotarlo como cracks y referentes. Con todo, eso, su talento, aún le vale para ser considerado por algunos clubs históricos, como le sucede ahora que puede dejar Brasil.

Podría volver a jugar con Sergio Ramos

Uno de los equipos que parece está preguntando por el jugador colombiano es el Sevilla, donde, entre otras cosas, si Sergio Ramos no se va, cosa que no está asegurada, podría volver a ser su compañero de equipo, tal y como sucedió en el Real Madrid. Ahora bien, esto es solo un boceto, ya que un jugador que tiene pie y medio fuera de São Paulo, ya que Luis Zubeldía no cuenta con él, que ha salido por la puerta de atrás de casi todos sus últimos destinos, genera muchas dudas.

Un deseo del club brasileño

Quien parece que espolea estos rumores es el propio equipo brasileño, que desea deshacerse de un jugador que tiene contrato todavía por un año más, hasta 2025. De hecho, cerca de Brasil hay otro histórico que también ha mostrado interés en el jugador sudamericano: Boca Juniors. Y no es el único, se afirma que el Everton, su ex equipo en la Premier League, también habría preguntado por él.

La Copa América

Por todo ello, aunque no se pise sobreseguro nunca con James, resulta clave el papel que el jugador zurdo tenga en la Copa América que se celebrará en Estados Unidos este verano, donde tanto él como São Paulo esperan que tenga con su combinado nacional una notable actuación que les permita a los dos obtener las llamadas que ambos esperan de estos u otros clubs. Rota la relación con otro equipo más de su vida, James mira a EEUU como esperanza. Hay quien le coloca junto a Keylor Navas en la MLS o, quien sabe, tal vez con el mismo camero si este se marcha a la Major League Soccer.