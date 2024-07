La Copa América destapa una ganga en Colombia: puede tumbar a Messi y Di María y, luego, ¿bombazo?

A sus 32 años, James Rodríguez sigue demostrando que el talento no tiene fecha de caducidad. El mediocampista colombiano, conocido por su visión de juego, técnica depurada y capacidad para marcar goles espectaculares, se perfila como una ganga en el mercado de fichajes.

Tras su paso por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, James busca una nueva oportunidad para volver al más alto nivel del fútbol europeo tras sus maravillosas actiaciones en la Copa América, contribuyendo con ellas a que su selección pueda vencer a la Argentina de Messi y Di María en la gran final.

James Rodriguez 👑



No player has EVER had more assists than James Rodriguez in a single Copa America campaign ✨#BBCFootball pic.twitter.com/CW0KPh4Qqm